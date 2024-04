La China Suárez tuvo un accidente y mostró las fotos en las redes

Eugenia "China" Suárez y Lauty Gram se tomaron unos días de vacaciones en Brasil y las cámaras de LAM los esperaron en el aeropuerto, pero ellos casi ni hablaron y la actriz se molestó mucho cuando comenzaron a hacerle preguntas sobre su romance.

"Hola Euge, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue en tus vacaciones con Lauty?, ¿hay reconciliación?, ¿van a hacer alguna colaboración musical juntos?", preguntó la cronista de LAM, pero Eugenia nunca respondió.

Con gorrito de sol, lentes y mascando chicle, la "China" nunca frenó su paso, mientras salía del aeropuerto en busca de un vehículo para ir hasta su casa.

Entonces le preguntaron a Lauty y, en un principio, tampoco respondió a las preguntas, aunque asintió con la cabeza cuando le preguntaron si la había pasado bien en el viaje.

Luego la cronista insistió una vez más con la actriz, pero ella siguió sin responder ninguna pregunta. "Permiso, me dejás pasar porfa", pidió Suárez, a lo que la periodista rápidamente le aclaró que nunca le había impedido que pasara: "Pasá tranquila, si no me estoy parando adelante tuyo".

Por su parte, Lauty se ocupó de aclarar que no está al tanto de lo que se dice de ellos: "Yo no veo nada de chimentos, no sé de qué se hablará, después dicen cosas que no son y jode. Nos vemos, que estén bien, abríguense que hace frío".