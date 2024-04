"Javier Milei vs. Cristina Kirchner: la batalla final"

Pablo Sirvén

Javier Milei vs. Cristina Fernández de Kirchner, la batalla final. Son como aquellas viejas películas: Drácula vs. El Hombre Lobo, o Frankenstein. O la más nueva, tipo Godzilla vs. King Kong, dos monstruos en el sentido poético y, si querés, literal de la palabra.

Este fin de semana el presidente Milei dijo cuál es la película que él desea protagonizar, con quién y a estrenar nada más y nada menos que en 2027. Porque, claro, dos veces expresidente y una exvicepresidenta que le mojó la oreja el sábado. Y catalogó de "maravilloso y divertidísimo" si se diera la posibilidad de enfrentarla dentro de cuatro años en las elecciones presidenciales de 2027.

Ahora, qué audaz es el presidente, ¿no? Nadie sabe de qué manera llegará a este fin de año, por ejemplo, pero Milei ya está pensando en su reelección. En segundo lugar, muy importante es que ha elegido a Cristina Kirchner como su adversaria preferida. Ya vimos que no deja pasar una cuando ella lo alude en sus redes sociales.

En febrero, hubo un documento escrito de Cristina, quien se mantiene bastante activa en las redes sociales. Pero como aparición, yo creo que se entonó mucho después de la multitudinaria marcha universitaria. Pero lo sorprendente es que el presidente se toma el trabajo de verla.

Los discursos de Cristina, si hay algo que no tienen, es que sean cortos. Milei la escuchó atentamente y garabateó cinco hojas, cinco hojas ahí estuvieron circulando en la tele, en las redes sociales. Se ven cinco hojas, manuscritas del presidente, tomando nota de cada cosa que decía.

Tal es así que, enseguida, Milei publicó un tuit y puso "la gente está cagada de hambre por el modelo que ustedes defendieron durante décadas". Y al día siguiente, es decir, ayer domingo, dio dos largas entrevistas. Una en una radio y otra en un canal de noticias. Y se explayó todavía más, con críticas demoledoras hacia Cristina.

"A otros de sus discursos, el de ayer (por el sábado) ha sido un discurso muy pobre. Es decir, ella en general en sus discursos siempre había un modelo, digamos alguna estructura formal más clara. En este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema. Es de una pobreza de lo cual es notoria. Una caída en la calidad de un discurso de parte de ella que verdaderamente me sorprendió. Y lo único que hizo fue hacer críticas donde quienes hemos leído las cosas que ha dicho en el tiempo. Y podemos inferir que claramente ella sigue abrazada a un modelo que es lo que destruyó a la Argentina", dijo el presidente Milei en una de sus entrevistas.

Bueno, ahí hay dos cosas interesantes para marcar. Una, le dio como un hacha, como era lógico pensar. Segundo, el tema que él rescata a una Cristina que ya no está como oradora. O sea que él ha tenido algún tipo de admiración o de respeto.

Toda esta ofensiva del presidente sería una diferencia también con el gobierno de Cambiemos, quienes se bancaban las críticas y no salían tan fuerte como Milei. El fin de semana el presidente trabajó en contestarle a Cristina.

Obviamente detrás de él, como es un gran influencer, salió todo el trolaje libertario a pegarle como en la guerra. Milei creo que tiene, mientras lo siga un poco favoreciendo las encuestas, la imagen, él cree que es como un sube y baja. Quien está arriba y quien está más abajo es Cristina. Entonces le pega, veremos si esto dura, veremos qué hace Cristina. Cristina siguió en sus redes sociales, se pasó a hablar del tema de ley de bases. Este es un primer capítulo de esta gran superproducción de la batalla final. Faltan cuatro años para la batalla final, ya que entre medio tendremos varios escarceos seguramente.

