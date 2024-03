Villarruel se diferenció de Milei por las dietas, seguridad, Ejército y Corte

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se diferenció del presidente Javier Milei en varios temas clave de la gestión del gobierno libertario, aunque evitó cuestionar abiertamente al jefe de Estado, a quien respaldó.

En una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias (TN), Villarruel blanqueó sus disidencias en cuestiones como las dietas de los diputados y senadores, el manejo de las áreas de seguridad, el rol del Ejército con respecto al narcotráfico, y las designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema.

Con respecto a las dietas de los legisladores nacionales, la titular del Senado consideró que "no ganan bien", por lo que afirmó que el incremento "se debería haber dado", a contramano de lo que decidió Milei.

Victoria Villarruel en ¿La Ves?: "Di marcha atrás porque me lo pidió el presidente"https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/mgbuQybzk2 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 22, 2024

"Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, promulgar y derogar leyes. Es la persona que va a representar a las provincias, en el caso del Senado, y al pueblo argentino, en la Cámara de Diputados. Tienen que ser retribuidos en forma digna", aseguró.

"Si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, sólo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás", agregó.

"Para mí, tienen que ganar bien. No ganan bien", apuntó y marcó como ejemplo que "Cristina Kirchner, como pensionada, gana más de siete veces lo que gana un senador, que gana menos de 2 millones".

"No me parece bien tampoco lo que ganan los jubilados", dijo Villarruel. "No estoy de acuerdo en seguir equiparando para abajo", argumentó.

En ese sentido, la vicepresidenta remarcó: "La función que les estamos entregando es vital. Todos tienen que ganar de acuerdo a la función y responsabilidad que tienen. El aumento se debería haber dado".

"Di marcha atrás, porque me lo dio el presidente y él es el presidente de la Nación", explicó y agregó: "El aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación".

Así, mencionó lo que le dijo Milei para que diera de baja el aumento a legisladores: "Dado que el pueblo argentino estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener esto, la clase política también tenía que acompañarlo, aun en desmedro de la responsabilidad que les está dando el pueblo argentino".

Victoria Villarruel en ¿La Ves?: "No me agradó la decisión"https://t.co/wJTj5kKGK2 pic.twitter.com/7CHcmsROns — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 22, 2024

Por otra parte, la vicepresidenta confesó que no le cayó bien que Milei no cumpliera con la promesa de campaña de darle a ella las áreas de seguridad y defensa.

“No me agradó”, admitió, pero se mostró orgánica con la decisión del jefe de Estado de nombrar a Patricia Bullrich y Luis Petri en esos ministerios.

Victoria Villarruel en ¿La Ves?: "Creo que había quedado claro"https://t.co/wJTj5kKGK2 pic.twitter.com/qT91xFp0Kd — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 22, 2024

Consultada acerca de si estaba de acuerdo con la determinación de que el Ejército combata el narcotráfico, como en el caso de Rosario, Villarruel expresó su desacuerdo.

"La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los años '70", afirmó.

Finalmente, la vicepresidenta elogió, por un lado, la propuesta del Poder Ejecutivo del jurista Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema, pero cuestionó la del magistrado federal Ariel Lijo, porque consideró que demoró una resolución en la causa sobre el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, cometido por la agrupación Montoneros.

Victoria Villarruel en ¿La Ves?: "Montoneros mató a Rucci y Lijo facilitó que la causa quede en un limbo eterno"https://t.co/wJTj5kKGK2 pic.twitter.com/xVXwUmPRyo — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 22, 2024

