Actividad comercial vespertina en barrios y el centro: "Vivimos del día a día".

En una jornada marcada por la movilización en defensa de los derechos laborales, sindicatos, movimientos sociales y políticos locales se unieron en las calles para hacer oír su voz en Rosario. Esta acción contrastó con la propuesta de no movilización de las grandes centrales sindicales nacionales, en el marco de un paro general a nivel nacional por las políticas de ajuste de ingresos del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, la actividad durante la jornada fue dispar en distintas zonas de la ciudad. En lugares como Paseo Echesortu, más alejado del centro, y en la peatonal Córdoba, epicentro comercial, se observó una apertura considerable de negocios.

Esto se debió en gran medida a la decisión de los propietarios de mantener sus establecimientos abiertos, en un claro reflejo de la necesidad económica diaria que enfrentan.

Los testimonios recogidos durante la cobertura del móvil de Cadena 3 Rosario ofrecen un vistazo a las motivaciones detrás de esta decisión. Uno de los entrevistados señaló que, a pesar de la menor afluencia de clientes debido a la falta de transporte y la ausencia de clases, mantener el negocio abierto era crucial para mitigar las pérdidas económicas.

Otro entrevistado destacó la importancia de la solidaridad comunitaria y la necesidad de mantener el empleo en un contexto de incertidumbre económica.

“Yo vine a abrir un poquito más tarde que lo habitual, pero sí me sorprendió de la gente que hubo toda la mañana y de la cantidad de negocios abiertos. No pasó en otras ocasiones y esta vez sí, es asombroso. Tengo movilidad porque tengo bicicleta. También cambié el horario, yo normalmente abro de 8 a 5. Hoy hacemos de 10 de la mañana a 6 de la tarde”, dijo un titular de comercio.

Un empleado, a su turno, comentó: “El dueño decidió abrir porque realmente nosotros vivimos del día a día. O sea, un día que no abrimos para nosotros es un montón de plata que perdemos realmente. Por más que haya poca venta, lo que sea que recaudemos es importante. No hay gente, obviamente, por el tema del transporte y todo eso. Yo en este caso no porque tengo justamente un amigo que trabaja de taxista y tuve la posibilidad de venir, pero sí tendría que haber venido en colectivo, olvídate”.

Desde el Paseo Echesortu, comentaron: “Es un barrio. La mayoría somos acá del barrio. Empleados, dueños, todos del barrio. Hay que abrir porque un día menos también de trabajo es mucha diferencia”.

Informe de Agostina Meneghetti.