Rebajas de impuestos a los autos: ¿cómo impactará en el país?

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de rebajas fiscales para la industria automotriz con el objetivo de incrementar las exportaciones y mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, estas medidas no tendrán un impacto significativo en los precios de los autos en el mercado interno.

Caputo indicó que se reestablecerá el régimen de exención de aranceles para las exportaciones incrementables. En este sentido, todas las exportaciones del sector automotor que superen las cifras del año 2020 estarán exentas del impuesto a la exportación, que era del 4.5% para las automotrices y un 3% para las autopartistas.

Además, se implementará un beneficio fiscal para la importación de autopartes y se digitalizará el sistema Repo Stock. Esto permitirá agilizar y abaratar la importación de autopartes, ya que los aranceles bajarán del 35% al 12% cuando sean matrices metálicas y del 24% al 12% cuando sean matrices plásticas.

Ramón Ramírez, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba destacó la importancia de que se instrumente esta medida, porque “va a mejorar significativamente los costos de los proveedores de las terminales, para exportación”.

“La cadena de valor automotriz es bien compleja, nosotros partimos de insumos básicos, en el caso nuestro metalúrgico es del acero, y terminamos produciendo un vehículo. Dentro de toda la cadena, el que exporta finalmente es la terminal automotriz, excepto algunos proveedores que exportan directamente”, explicó.

En este marco detalló que el exportador directo no tenía problema, entonces la terminal cuando traía importados, que no tienen aduana factoría o tienen régimen de importación temporal, hacían esto y no pagaban los impuestos de importación. “El impuesto de importación que hoy está sumamente agravado con el 17,5 de Impuesto País. Entonces ponía en posición de falta también de competitividad a las propias autopartistas”, aclaró.

No obstante, señaló que “esto no va a estar afectando al mercado interno, esto es para exportación”.

Si bien los precios de los autos no van a bajar en el mercado interno, las automotrices van a poder vender más y mejor afuera, lo que impactará indirectamente en más producción y posiblemente más empleo.

Informe de Guillermo López