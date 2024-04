Universidades se movilizan por actualización de recursos: "No llegamos a junio"

Docentes y alumnos de universidades se movilizarán el próximo 23 de abril a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la actualización de las partidas mensuales que envía el Gobierno Nacional. Las mismas, denuncian, no eran actualizadas desde septiembre de 2022, hasta el pasado marzo cuando subieron un 70 por ciento.

“Es muy crítica la situación, y hay que decirlo con la vehemencia que se merece”, marcó el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. En ese sentido, reclamó que “tuvimos un 300 por ciento de inflación”, y destacó que “en enero y febrero pagamos 140 millones de pesos de luz”.

“Paralelamente tenemos el problema salarial de los docentes universitarios, en el que los exclusivos e iniciales cobran menos que un inicial bancario”, atendió. “Tenemos problemas con las obras de infraestructura, las cinco que estaban en marcha quedaron paradas y no sabemos lo que va a pasar. Sí continúan las propias, pero mes a mes se hace más cuesta arriba”, continuó.

El rector de la UNR lamentó la situación general, que “genera grandes dificultades”. “Por eso la convocatoria a movilizarse el 23 de abril. Por eso pedimos que se actualice el presupuesto y ver si tenemos alguna respuesta. Esto no es algo corporativo, no es que nos importe ‘la nuestra’, sino el lugar que le asigna la sociedad argentina a la educación pública y la ciencia”, subrayó.

Y concluyó: “No hay posibilidades de ir más allá del primer semestre. Estamos haciendo un esfuerzo, no hay forma de que hayamos llegado hasta acá con valores de septiembre de 2022 sin hacerlo. Pero el problema es real. No pedimos holgura, pedimos una actualización para hacer lo mínimo e indispensable para cumplir nuestra función”.