Docentes contra el paro: "Estamos pasando por encima el derecho de los chicos"

En Rosario habrá paro docente por 48 horas este martes y este miércoles, y lo mismo la próxima semana. Ante la medida de fuerza, Virginia Valenzisi, presidenta de Docentes Argentinos por la Educación, pidió pensar en los alumnos que pierden días de clases.

“Siempre hay un motivo para perjudicar a los chicos. Estamos pasando por encima el derecho de los chicos”, expresó Valenzisi en diálogo con Alberto Lotuf y Verónica Maslup, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Es una profesión de servicio a la comunidad y a la persona. Muchas veces el trabajo se invisibiliza, el trabajo no se limita a lo que sucede en aula. Pero la pelea hay que darla desde otro lugar”, indicó, y sumó: “Nos fueron poniendo en un lugar de escuela-guardería, como espacio de contención por fuera de la educación. Nuestro lugar es enseñar, no solo contener desde lo alimenticio o social”.

“Este paro no perjudica al gobierno, sí a la familia. Vivimos en boca de todo el mundo, criticados por el paro. Hay docentes que no quieren adherir, pero las escuelas no abren”, se quejó.

Y expresó: “No adhiero a los paros, pero no estoy en contra de los planes de lucha. Declarar la educación esencial podría ser una solución”.