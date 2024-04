Santa Fe anunció la implementación de un sistema de estacionamiento asistido

La Municipalidad de Santa Fe anunció la implementación del estacionamiento social asistido en el barrio Candioti a partir de mayo. Alrededor de 60 cuidacoches, que han sido relevados por el municipio y no cuentan con antecedentes penales, podrán trabajar los fines de semana en horario nocturno con una tarifa fija de 150 pesos la hora.

El pago será realizado al momento y será por hora completa, independientemente de si el vehículo estuvo menos tiempo estacionado. Este nuevo sistema ha generado descontento entre los vecinos quienes planean llevar el caso a la justicia para impedir su implementación.

Estos trapitos recibirán un talonario desde la Municipalidad, que cobrará por su reimpresión, pero permitirá que todo lo recaudado sea para los trabajadores. Los vecinos del barrio Candioti argumentan que no se está solucionando un problema, sino trasladándolo a su zona.

Sebastián Mastropaolo, secretario de Control y Movilidad de la ciudad de Santa Fe, explicó: "Vamos a cobrar lo que es la reimpresión del talonario para mantener una relación y evaluar permanentemente el programa". También aclaró en diálogo con Cadena 3 que este será un "programa puente" con capacitaciones y requisitos para los "trapitos".

Mastropaolo fue enfático al afirmar que no reconocerán ningún tipo de sindicato para esta figura laboral: "No tienen ningún vínculo con el municipio. No hay ninguna posibilidad de reconocer algún tipo de sindicato". Aseguró también que, fuera del área específica donde se permite esta actividad, cualquier acción similar será considerada ilegal.

Además, se realizará patrullaje en camionetas municipales con empleados municipales y policías a bordo para controlar que los trapitos no estén cobrando en lugares donde no están habilitados.

De los más de 300 trapitos en la ciudad de Santa Fe, solo 60 pasaron el filtro de antecedentes penales y pudieron demostrar que esta actividad es su único sustento económico.

La Municipalidad de Santa Fe aclaró que los "trapitos" no podrán trabajar en lugares de la ciudad donde funcione el estacionamiento medido o parquímetros.

Informe de Matías Arrieta.