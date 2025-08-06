FOTO: Darthés pidió la nulidad de condena por violación a Thelma Fardin en Brasil

El actor Juan Darthés, quien fue condenado en Brasil por el abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardin, pidió que el juicio sea declarado nulo.

La abogada de la damnificada, Carla Junqueira, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y señaló que los abogados del victimario presentaron un recurso especial y extraordinario a las cortes superiores de Brasilia, que aún no fueron admitidos.

De acuerdo a los documentos, los letrados argumentaron se violaron el artículo 214 del Código Penal brasileño y el artículo 386, inciso tres, del Código Procedimiento Penal, motivo por el que solicitaron la nulidad de la sentencia al considerar que no existen pruebas de violencia o amenazas, y pidieron el reconocimiento del carácter atípico de la conducta.

En este sentido, los representantes legales de Darthés fundamentaron que la Justicia del país limítrofe se basó en un estándar probatorio ilegítimo al incumplir el artículo artículo 386, inciso siete, del Código de Procedimiento Penal.

A su vez, el escrito consigna que se deben declarar nulas todas las decisiones tomadas por el Tribunal Federal para tramitar y juzgar el caso a raíz de que era "incompetente", así como también el tribunal que recibió la denuncia "con la consiguiente remisión de la causa al Tribunal Estatal de San Pablo", al no haber elementos que impliquen la intervención de los jueces federales.

El texto recalca que Brasil y Nicaragua no poseen un tratado de cooperación internacional para extradiciones a raíz de que la presunta violación habría ocurrido en el país de América Central durante una gira de la tira juvenil Patito Feo cuando Darthés tenía 45 años y Fardín era una adolescente de 16.

La ex protagonista de tiras juveniles como Consentidos y Soy Luna radicó la demanda en 2018 y el actor viajó a Brasil, donde fue condenado a seis años de prisión con un régimen semiabierto (durante el día puede trabajar, pero a la noche debe volver a la cárcel).