Sin Messi, Inter Miami derrotó a Pumas de México y clasificó a cuartos de final

Fue 3-1 en el Chase Stadium por la tercera fecha de la fase de grupos. Ruvalcaba puso en ventaja a los aztecas. De Paul, Suárez y Allende dieron vuelta el marcador para las “Garzas”. El astro argentino no estuvo por lesión. 

06/08/2025 | 23:44Redacción Cadena 3

FOTO: Las "Garzas" se impusieron sin la presencia del astro rosarino.

El Inter de Miami del astro argentino Lionel Messi, marginado por lesión, le ganó este miércoles a la noche a los Pumas de México por 3-1, tras ir en desventaja, y se clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, en un partido disputado en el Chase Stadium por la tercera fecha de la fase de grupos.

El elenco mexicano había comenzado en ventaja, con el gol del extremo Jorge Ruvalcaba a los 33 minutos de la etapa inicial, aunque las “Garzas” remontaron con los tantos del volante argentino Rodrigo De Paul, a los 44 del mismo período; el delantero uruguayo Luis Suárez, de penal a los 13 del complemento, y el atacante argentino Tadeo Allende, a los 23.

Con el triunfo, el Inter Miami garantizó la clasificación a los cuartos de final del certamen norteamericano y espera rival, que será uno de los cuatro clasificados en la zona de la liga mexicana.

