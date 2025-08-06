Revés para el Gobierno: Diputados aprobó fondos para universidades y Garrahan

En una jornada cargada de tensión política, la oposición logró este miércoles un contundente triunfo en la Cámara de Diputados al obtener la media sanción del financiamiento de las universidades nacionales y de la declaración de emergencia del Hospital Garrahan.

Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa sobre las casas de altos estudios, impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quedó a un paso de convertirse en ley, a pesar de la férrea resistencia del oficialismo libertario.

El proyecto, que busca actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y partidas para investigación, también incluye la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios docentes y no docentes, además de un aumento en las becas estudiantiles.

La votación, que no alcanzó por una sola adhesión la mayoría especial de dos tercios debido a 19 ausencias, reflejó un amplio consenso opositor, con aportes clave de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista, cerró la postura del Gobierno: "Ninguno de los que ha hablado ha dicho de dónde van a sacar los fondos. Lo que está haciendo el presidente Milei es único. Los argentinos lo aplauden. Está sentando las bases de una Argentina distinta. La que viene va a ser potencia de la mano del equilibrio fiscal. Si no tenemos plata, no la gastamos. Ustedes gastan la que no tienen, sacan de un bolsillo para poner en otro", argumentó.

El resultado representó un duro revés para la Casa Rosada, que había desplegado una intensa estrategia para evitar el quórum y frenar la sesión. Desde temprano, el oficialismo negoció con gobernadores para restar apoyos, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Emergencia del Garrahan

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles a la noche por una amplia mayoría la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, lo cual se convirtió en el segundo revés que sufre el Gobierno nacional, dado que antes se había votado afirmativamente también por un abultado margen el aumento de recursos para las universidades públicas.

La iniciativa sobre el Garrahan cosechó 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, con lo cual superó los dos tercios que son necesarios en caso de que el Ejecutivo vaya a vetar esta ley.

El proyecto, que ahora se debe tratar en el Senado, fue aprobado por los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda y radicales.

También lo hicieron algunos bloques aliados del oficialismo, como los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los monobloques de Transformación de Lourdes Arrieta y del radical Mario Barletta.

La iniciativa fue rechazada por los diputados de la Libertad Avanza, los radicales “peluca” de Liga del Interior y el grueso del PRO.

El Gobierno nacional rechaza el aumento de los gastos operativos y una recomposición para el personal de salud, que tiene un costo fiscal anual de 133 mil millones de pesos, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La sesión, presidida por Martín Menem, arrancó con fuerza gracias al aporte de 87 legisladores de Unión por la Patria, 11 de Democracia para Siempre, 13 de Encuentro Federal, cinco de la Coalición Cívica, cinco de la izquierda, y figuras clave como los radicales Karina Banfi, Martín Tetaz, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Julio Cobos, Gabriela Brouwer y Roberto Sánchez, junto a los monobloques de Lourdes Arrieta (libertaria), Mario Barletta (UCR) y Sergio Acevedo (Santa Cruz).

La ausencia inicial de algunos legisladores, como Manuel Aguirre, Jorge Ávila, Francisco Morchio y Juan Manuel López, no impidió que el quórum se consolidara, marcando un triunfo táctico para la oposición.

El primer punto del debate fue el aumento de recursos para las universidades públicas, un proyecto que busca garantizar su funcionamiento y abrir paritarias para docentes y no docentes, en medio de una crisis presupuestaria que amenaza la calidad educativa. Finalmente, la oposición logró darle media sanción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También se discutió la emergencia del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores, presentes en una movilización frente al Congreso, reclaman fondos para sostener la atención pediátrica de excelencia.

La sesión no estuvo exenta de tensiones. La oposición retiró del temario el rechazo al veto presidencial a la ley de ayuda a Bahía Blanca, reconociendo que no reunía los dos tercios necesarios para insistir con la norma original.

La diputada Silvana Giudici (PRO) propuso postergar el debate, una moción aprobada por la mayoría, aunque los bloques de izquierda y Democracia para Siempre criticaron la decisión. “Es una claudicación frente a los vetos de Milei”, disparó un legislador trotskista.

Otro punto candente es la distribución de ATN y el impuesto al combustible, impulsados por gobernadores.

Mientras el oficialismo anunció que las comisiones de Presupuesto y Energía tratarán estos temas la próxima semana, la oposición redobló la apuesta y pidió discutirlos “sobre tablas” o emplazar una fecha inmediata para los dictámenes.

Alejandra Torres: “La oposición forzó un debate presupuestario que debería liderar el Ejecutivo"

En diálogo con Cadena 3, la diputada de Encuentro Federal por Córdoba, Alejandra Torres, ofreció su mirada sobre una jornada que calificó como una de las “más calientes” del Congreso en los últimos tiempos.

Torres, representante del oficialismo cordobés, describió un escenario de polarización en el recinto: “Siempre pasa lo mismo: estamos en una discusión de dos bloques. Por un lado, el kirchnerismo, que hace la suya y maneja las reglas a su manera, y por otro, La Libertad Avanza, que a veces tiene una posición que no escucha. Los que estamos en una posición intermedia, que queremos dialogar, nos encontramos entre posturas totalmente opuestas cuando la vida, como todos sabemos, tiene grises: no es blanco y negro”.

La media sanción del proyecto para reforzar el presupuesto universitario, impulsado por la oposición, generó controversia. Torres reconoció la necesidad de actualizar las partidas presupuestarias, afectadas por la inflación y la falta de un presupuesto nacional para 2025. “Es justo pensar en una actualización del presupuesto universitario, que está destruido por la falta de ajustes”, afirmó.

Sin embargo, criticó la ausencia de un presupuesto nacional actualizado, ya que el Congreso opera con base en el de 2023. “Nos colocaron en una situación difícil. La baja de la inflación y el equilibrio fiscal son meritorios, pero la inflación ha impactado las partidas universitarias”, explicó.

La diputada abogó por mayor transparencia en el uso de los fondos universitarios: “Si yo fuera el Ejecutivo, pondría énfasis en saber a dónde va la plata, cuál es el resultado de esa inversión. ¿Cuántos estudiantes ingresan? ¿Cuánto tardan en egresar? ¿Cuál es la relación entre ingresos y egresos? Los recursos vienen de los impuestos de la gente y es válido que sepamos en qué se utilizan”.

Torres lamentó que la falta de un presupuesto nacional haya obligado al Congreso a legislar partidas específicas en “situaciones límite”, cuando lo ideal sería definir condiciones claras e indicadores de éxito para las inversiones.