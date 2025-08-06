En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

"Venganza": la principal hipótesis sobre el hombre que mató a su hijo de 8 años

Los investigadores comenzaron a manejar esa sospecha porque el matrimonio atravesaba una crisis profunda. 

06/08/2025 | 21:43Redacción Cadena 3

FOTO: Alejandro Ruffo junto a su hijo Enzo Joaquín.

Alejandro Ruffo, de 52 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Gandulfo, intubado y bajo custodia policial, acusado de asesinar a su hijo de 8 años, Enzo Joaquín, en lo que los investigadores sospechan fue un acto de venganza contra su esposa, Natalia Andrea, quien había decidido separarse.

La investigación de esta tragedia, ocurrida este martes en una vivienda de la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, está a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey de la UFI N°2 de Lomas de Zamora y está caratulada como homicidio agravado por el vínculo.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el matrimonio atravesaba una crisis profunda, y Natalia, de 41 años, ya tenía planes para abandonar el hogar familiar junto a su hijo y una hija de 20 años de una relación previa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, esta línea investigativa contradice el testimonio de la madre, quien afirmó que Ruffo padecía problemas de salud mental, aunque no estaba bajo tratamiento.

El drama comenzó cuando Natalia, desde su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, intentó contactar a su esposo sin éxito. Alarmada, llamó al 911. Al llegar, la Policía Bonaerense encontró una escena dantesca: Ruffo agonizaba en el living con múltiples heridas cortantes en el cuello, muñecas y abdomen, tras un aparente intento de suicidio. En la habitación matrimonial, sobre la cama, yacía el cuerpo sin vida de Enzo Joaquín, con heridas de arma blanca.

El personal del SAME confirmó el fallecimiento del menor, mientras que Ruffo fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde fue sometido a una cirugía de emergencia, incluyendo una pancrectomía distal por una grave lesión en el páncreas.

La hipótesis principal de los investigadores apunta a que el crimen fue un acto deliberado de Ruffo para castigar a su esposa por su decisión de separarse. 

Ruffo, preceptor en el colegio trilingüe Westminster de Banfield y exempleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de una de las firmas productoras de acero más importantes, era conocido en el barrio como un hombre reservado, aunque vecinos lo describieron como “raro” y “obsesivo con la limpieza”. 

Lectura rápida

¿Quién es el principal acusado en el caso? Alejandro Ruffo es el principal acusado de asesinar a su hijo de 8 años, Enzo Joaquín.

¿Dónde ocurrió la tragedia? La tragedia ocurrió en una vivienda de la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en Lomas de Zamora.

¿Qué motivó el crimen, según los investigadores? Los investigadores sospechan que el crimen fue un acto de venganza de Ruffo contra su esposa, Natalia Andrea, por su decisión de separarse.

¿Qué estado de salud presenta Ruffo actualmente? Ruffo se encuentra internado en el Hospital Gandulfo, intubado y bajo custodia policial, tras un aparente intento de suicidio.

¿Qué consecuencias legales enfrenta Ruffo? Ruffo enfrenta la posibilidad de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo si es hallado culpable.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho