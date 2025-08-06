"Venganza": la principal hipótesis sobre el hombre que mató a su hijo de 8 años

Alejandro Ruffo, de 52 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Gandulfo, intubado y bajo custodia policial, acusado de asesinar a su hijo de 8 años, Enzo Joaquín, en lo que los investigadores sospechan fue un acto de venganza contra su esposa, Natalia Andrea, quien había decidido separarse.

La investigación de esta tragedia, ocurrida este martes en una vivienda de la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, está a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey de la UFI N°2 de Lomas de Zamora y está caratulada como homicidio agravado por el vínculo.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el matrimonio atravesaba una crisis profunda, y Natalia, de 41 años, ya tenía planes para abandonar el hogar familiar junto a su hijo y una hija de 20 años de una relación previa.

De esta manera, esta línea investigativa contradice el testimonio de la madre, quien afirmó que Ruffo padecía problemas de salud mental, aunque no estaba bajo tratamiento.

El drama comenzó cuando Natalia, desde su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, intentó contactar a su esposo sin éxito. Alarmada, llamó al 911. Al llegar, la Policía Bonaerense encontró una escena dantesca: Ruffo agonizaba en el living con múltiples heridas cortantes en el cuello, muñecas y abdomen, tras un aparente intento de suicidio. En la habitación matrimonial, sobre la cama, yacía el cuerpo sin vida de Enzo Joaquín, con heridas de arma blanca.

El personal del SAME confirmó el fallecimiento del menor, mientras que Ruffo fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde fue sometido a una cirugía de emergencia, incluyendo una pancrectomía distal por una grave lesión en el páncreas.

La hipótesis principal de los investigadores apunta a que el crimen fue un acto deliberado de Ruffo para castigar a su esposa por su decisión de separarse.

Ruffo, preceptor en el colegio trilingüe Westminster de Banfield y exempleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de una de las firmas productoras de acero más importantes, era conocido en el barrio como un hombre reservado, aunque vecinos lo describieron como “raro” y “obsesivo con la limpieza”.