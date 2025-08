Esteban Paulón: "Hoy me toca defender no solo a la provincia que me eligió"

FOTO: El diputado Paulón le habló a Milei en el Congreso: "Soy maricón y me la banco".

El cierre de listas y alianzas para las próximas elecciones al Congreso Nacional se aproxima, y varios gobernadores de provincias como Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Chubut han formado el bloque Provincias Unidas. En este contexto electoral en movimiento, el actual diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, anunció su candidatura para senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Paulón, quien es secretario a nivel nacional del Partido Socialista, explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario su motivación para competir en Buenos Aires: "Vengo de una militancia de muchos años... y creo que como diputado nacional, que me toca defender no solo a la provincia que me eligió, que es Santa Fe, sino también los intereses de todo el país".

Además, destacó su oposición al modelo propuesto por Javier Milei, afirmando que representa "una voz diferente sobre un modelo de sociedad".

El diputado también subrayó su experiencia y conexión con referentes de la sociedad civil en Buenos Aires, mencionando que un grupo de personas significativas lo invitó a participar en un espacio denominado Encuentro Ciudadanos.

"Surge la idea de por qué no dar un debate... donde creo que es importante que quienes tenemos proyectos de países diferentes los podamos poner sobre la mesa", agregó Paulón.

Respecto a su decisión de representar a Buenos Aires, aclaró: "Formalmente sí, yo... vivo en ambas ciudades... hay un debate y una pelea... que dar que es mucho más importante y más amplia que la idea de representación de un territorio". También señaló que, si es elegido, interrumpirá su mandato como diputado por Santa Fe, pero que su espacio político contará con reemplazos.

En cuanto a su estilo de liderazgo, Paulón se definió como "moderadamente radical, moderadamente reformista, moderadamente revolucionario". Criticó el estilo de comunicación del actual gobierno y la tendencia a "gritar" en la política, afirmando que "ser nítido, ser claro y ser moderadamente radical... no quiere decir ser agua tibia".

Sobre la situación del Partido Socialista en Santa Fe y su posible integración en el bloque Provincias Unidas, afirmó: "Nosotros... discutimos en un consejo federal... la voluntad del socialismo de participar en la campaña con una voz propia". Reiteró la importancia de que la voz del socialismo se escuche en el Congreso, independientemente del espacio en el que compita.

Finalmente, el legislador expresó su deseo de que Mónica Fein, presidenta del partido a nivel nacional, sea candidata, aunque también destacó la necesidad de renovación en el partido. "Estamos en ese proceso de renovación al que apostamos y hay que seguir apostando", concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.