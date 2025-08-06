Un jugador argentino se agarró a las piñas en un amistoso

El mediocampista argentino del Como de Italia, Máximo Perrone, desató un escándalo en un partido amistoso ante el Real Betis de España al trenzarse a las piñas con el español Pablo Fornals.

En la previa del inicio de las ligas europeas a mediados de este mes, el Como y el Real Betis se enfrentaron en un partido preparatorio para el arranque de la temporada. El equipo italiano se fue ganando 2-0 al descanso con los goles del senegalés Assan Diao y el francés Lucas Da Cunha.

/Inicio Código Embebido/

Video from original post isn’t showing / says been deleted ??



Here is the brawl again tonight between Real Betis and Como in a pre-season friendly involving Fornals, Perrone and Cucho Hernandez… ??#realbetiscomo #realbetis #whufc #mcfc #watfordfc #crew96 https://t.co/2H5E4ypanN pic.twitter.com/xWqytycAth — Mark | Guiri Granadinista (@G_Granadinista) August 6, 2025

/Fin Código Embebido/

El Como se iba al entretiempo dejando una buena imagen futbolística pero una falta en mitad de cancha desató la furia del argentino Máximo Perrone que se carajeó con el experimentado español Pablo Fornals y todo terminó de desmadrarse cuando el ex Vélez le propinó un golpe en la cara al ex West Ham de Inglaterra.

El español devolvió el golpe y se desató un escándalo en pleno partido amistoso. El árbitro tomó la decisión de expulsar a Perrone y a Héctor Bellerín del Real Betis pero un compañero de la terna arbitral le informó al juez principal que Fornals era el protagonista de la gresca y lo expulsó al mediocampista en vez de a Bellerín.