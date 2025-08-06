En vivo

Un jugador argentino se agarró a las piñas en un amistoso

El mediocampista Máximo Perrone se peleó en el duelo entre el Como y el Betis. 

06/08/2025 | 20:29Redacción Cadena 3

FOTO: Máximo Perrone golpea en la cara a Pablo Fornals.

El mediocampista argentino del Como de Italia, Máximo Perrone, desató un escándalo en un partido amistoso ante el Real Betis de España al trenzarse a las piñas con el español Pablo Fornals.

En la previa del inicio de las ligas europeas a mediados de este mes, el Como y el Real Betis se enfrentaron en un partido preparatorio para el arranque de la temporada. El equipo italiano se fue ganando 2-0 al descanso con los goles del senegalés Assan Diao y el francés Lucas Da Cunha.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Como se iba al entretiempo dejando una buena imagen futbolística pero una falta en mitad de cancha desató la furia del argentino Máximo Perrone que se carajeó con el experimentado español Pablo Fornals y todo terminó de desmadrarse cuando el ex Vélez le propinó un golpe en la cara al ex West Ham de Inglaterra.

El español devolvió el golpe y se desató un escándalo en pleno partido amistoso. El árbitro tomó la decisión de expulsar a Perrone y a Héctor Bellerín del Real Betis pero un compañero de la terna arbitral le informó al juez principal que Fornals era el protagonista de la gresca y lo expulsó al mediocampista en vez de a Bellerín.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido amistoso? El mediocampista Máximo Perrone se trenzó en una pelea con el español Pablo Fornals.

¿Cuál fue el contexto del partido? Era un encuentro preparatorio entre Como y Real Betis previo al inicio de la temporada europea.

¿Cuáles fueron los resultados iniciales? El Como ganaba 2-0 al descanso.

¿Qué sanciones recibieron los jugadores? Ambos jugadores fueron expulsados, pero el árbitro erróneamente expulsó a Fornals en lugar de Bellerín por ser el protagonista de la gresca.

¿Qué pasó después de la pelea? El árbitro alteró la decisión inicial tras consultar con su auxiliar, afectando a la expulsión de los jugadores involucrados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

