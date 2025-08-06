Escándalo: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo por una suma millonaria

El ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, intimó al club por el incumplimiento de un contrato durante su etapa en la Comisión Directiva, en medio de la crisis económica e institucional que atraviesa el equipo.

El empresario reclama la cancelación de la deuda millonaria de un contrato mutuo, celebrado en diciembre de 2019, en menos de setenta y dos horas, valuada en USD 1.100.000.

“Con fecha 1ero de diciembre de 2019 ha celebrado un contrato de mutuo con el "Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil", en virtud del cual en su carácter de mutuante, ha entregado al Club de referencia quien recibió en su carácter de mutuario, la suma de Dólares Un Millón Cien Mil (U$S 1.100.000.-)".

La notificación fue presentada el 24 de julio del 2025 y fue recibida, ese mismo día, en Avenida La Plata, y exponía un periodo de tiempo para que la deuda con el conductor televisivo sea cancelada, lo cual nunca pasó.

En tanto, el Acta indica: "Notificar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil que se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado".

El contrato tuvo lugar el 1 de diciembre de 2019, cuando Tinelli era el vicepresidente primero del mandato de Matías Lammens, a 13 días de las elecciones donde el dirigente deportivo fue electo como presidente con el 80.38% de los votos, puesto que mantuvo hasta 2021. Luego, el empresario se tomó licencia y presentó su renuncia formal en abril del 2022.