Alerta Boca: Kevin Zenón le comunicó a Marcelo Delgado que quiere ser transferido

El mediocampista de Boca, Kevin Zenón, le comunicó a la Comisión Directiva su deseo de emigrar a Europa, luego de la oferta de parte del Olympiacos de Grecia, rechazada por el club.

El cuadro europeo había elevado una propuesta de 7 millones de dólares para hacerse con el 80% del pase del volante ofensivo, pero la misma fue desestimada inmediatamente por el conjunto xeneize por considerarla insuficiente.

Ante esto, el ex Unión de Santa Fe se plantó ante Marcelo Delgado y le expresó su deseo de ser transferido al viejo continente, mientras que la mano derecha de Juan Román Riquelme le comunicó que estarían dispuestos a negociar su salida, siempre y cuando el elenco griego eleve la oferta.

Si bien el conjunto de La Ribera pretendía una cifra más cercana a los 15 millones de dólares, correspondientes a su cláusula de recisión, la intención del jugador de emigrar al futbol europeo podría generar que el cuadro azul y oro deje salir al volante por una menor cantidad de dinero.

Cabe destacar que, en febrero de este año, el elenco de La Ribera recibió una oferta del Porto valuada en 10 millones de dólares por la totalidad del pase del jugador, pero el desenlace tuvo el mismo destino que el reciente intento del club griego.

En 2024, Boca desembolsó en torno a 3 millones de dólares para hacerse con los servicios del correntino, quien tuvo un gran rendimiento durante el ciclo de Diego Martínez a cargo del equipo, pero que con la llegada de Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, perdió lugar en las consideraciones de ambos entrenadores.

Es por eso que Zenón vería esta opción como una oportunidad de relanzar su carrera y crecer económicamente, más aún teniendo en cuenta que tiene 24 años y puede mejorar considerablemente.