Medias Rojas firman al novato fenómeno Roman Anthony por 8 años y 130 millones de dólares

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas contrataron al novato sensación Roman Anthony por ocho años y 130 millones de dólares el miércoles, una transacción mediante la que Boston gastó parte del dinero que ahorró al canjear al dominicano Rafael Devers.

Boston apostó así a un jugador que sería la pieza central de la próxima generación de estrellas del club.

El jardinero de 21 años, que hasta ahora acumula 159 turnos al bate en las Grandes Ligas, tiene ahora contrato hasta 2033, con una opción del equipo para ampliar el convenio en 2034. El acuerdo se anunció en momentos en que los Medias Rojas ostentan una racha de siete victorias consecutivas antes del juego del miércoles por la noche contra los Reales de Kansas City.

“Estamos jugando un béisbol muy bueno. No quería ser una distracción para nadie”, dijo Anthony en una conferencia de prensa previa al juego, a la que asistieron sus padres, hermana y compañeros de equipo junto con miembros del grupo de dueños, gerencia y coaches del club. “Pero sabía que éste es el lugar donde quería estar, me lo estoy pasando genial y sólo quería continuar con eso”.

Anthony está bateando para .283 con dos jonrones y 19 carreras impulsadas en 46 juegos desde que debutó en junio. El equipo tiene un récord de 32-16 desde que lo convocó, incluyendo una racha de diez victorias consecutivas antes del receso del Juego de Estrellas y siete triunfos en fila cuando firmó su contrato.

“Éste es un tipo que fue el prospecto número uno en el deporte. Hemos visto el impacto que ha tenido en nuestro equipo de Grandes Ligas en poco más de 150 turnos al bate”, dijo el director de operaciones deportivas Craig Breslow. “Y así, cuando pensamos en el futuro de esta organización, no hay duda de que hoy se ha vuelto más brillante”.

El contrato de nueve dígitos de Anthony, que incluye una opción del equipo por 30 millones de dólares para 2034, obvia sus cinco o seis años bajo control del equipo, y al menos dos temporadas de agencia libre. Aún podría convertirse en agente libre a los 30 años.

“No sé qué depara el futuro, pero creo que seré la mejor versión de mí mismo cada día”, dijo Anthony, quien recibió una gran ovación cuando llegó al plato en la primera entrada. “Fue un acuerdo que obviamente fue más que suficiente para mí y para mi familia y me pone en un lugar en el que quiero estar”.

Los Medias Rojas han tenido dificultades para retener a las estrellas surgidas de su organización últimamente. Cedieron en canje a Mookie Betts, el Jugador Más Valioso de la campaña de 2018, con quien no lograron un acuerdo.

Vieron luego cómo Xander Bogaerts se marchó como agente libre. El equipo pareció romper la tendencia en 2023, cuando firmó con Devers un contrato de diez años y 313 millones de dólares. En cambio, el dominicano fue cedido en canje esta temporada cuando se negó a cambiar de posición en el campo.

La rotación de la plantilla ha llevado a solo una aparición en postemporada en los últimos seis años, así como a una sensación entre los fanáticos de que el equipo no está dispuesto a gastar lo necesario para competir por campeonatos.

“Sí, en el pasado cuando no hemos firmado a jugadores locales, ha dolido”, dijo el presidente del equipo Sam Kennedy.

Pero Anthony ahora se une al lanzador dominicano Brayan Bello, al jardinero Ceddanne Rafaela y al infielder Kristian Campbell como un núcleo futuro con contratos a largo plazo. El lanzador Garrett Crochet, quien fue adquirido en un intercambio, también suscribió una extensión que lo mantendría en Boston hasta 2031.