Sociedad

Fentanilo: la ANMAT desmintió que HLB Pharma esté autorizado a producir o vender medicamentos

Hasta el momento, 68 personas murieron como consecuencia del fentanilo contaminado.

06/08/2025 | 20:22Redacción Cadena 3

FOTO: Fentanilo: la ANMAT desmintió que HLB Pharma esté autorizado a producir o vender medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desmintió hoy el laboratorio HLB Pharma, investigado por las 68 muertes a causa del fentanilo contaminado, está autorizado a producir ni comercializar medicamentos.

De acuerdo al comunicado emitido por el organismo y al que accedió la agencia Noticias Argentinas, la empresa "se encuentra formalmente inhibida por esta Administración, lo que implica que no puede desarrollar ninguna actividad vinculada a la elaboración, fraccionamiento, importación, exportación, distribución o comercialización de productos médicos o farmacéuticos".

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué desmintió la ANMAT? La ANMAT desmintió que el laboratorio HLB Pharma esté autorizado para producir o vender medicamentos.

¿Cuántas muertes han ocurrido? Hasta el momento, 68 personas murieron debido al fentanilo contaminado.

¿Qué impedimentos tiene HLB Pharma? HLB Pharma está formalmente inhibida y no puede realizar actividades relacionadas con productos médicos o farmacéuticos.

¿Quién emitió el comunicado? El comunicado fue emitido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

¿Qué medio accedió al comunicado? La agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al comunicado de la ANMAT.

[Fuente: Noticias Argentinas]

