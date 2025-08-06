Fentanilo: la ANMAT desmintió que HLB Pharma esté autorizado a producir o vender medicamentos
Hasta el momento, 68 personas murieron como consecuencia del fentanilo contaminado.
06/08/2025 | 20:22Redacción Cadena 3
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desmintió hoy el laboratorio HLB Pharma, investigado por las 68 muertes a causa del fentanilo contaminado, está autorizado a producir ni comercializar medicamentos.
De acuerdo al comunicado emitido por el organismo y al que accedió la agencia Noticias Argentinas, la empresa "se encuentra formalmente inhibida por esta Administración, lo que implica que no puede desarrollar ninguna actividad vinculada a la elaboración, fraccionamiento, importación, exportación, distribución o comercialización de productos médicos o farmacéuticos".
Noticia en desarrollo…
[Fuente: Noticias Argentinas]