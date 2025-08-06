FOTO: Lali hizo un polémico robo en La Voz y un productor tuvo que intermediar: "No fue un capricho"

Lali Espósito realizó un tercer “robo” en La Voz Argentina y Diego Nuñez, productor ejecutivo del certámen, explicó que la intérprete deberá equipararse con los demás coaches, ya que en estas instancias, su equipo cuenta con un participante extra.

La polémica se originó cuando los televidentes notaron que Espósito había superado la cantidad de “robos”, ya que eran sólo dos por líder. No obstante, el ejecutivo señaló: “Lali consideró que tenía que robar una vez más. No fue un capricho, las reglas no son una casa talladas en ningún lugar”.

“En la próxima etapa todos deberán tener la misma cantidad de participantes. La decisión que tomó va a tener una consecuencia en la próxima etapa. Cuando termine las batallas va a tener uno más, pero cuando terminen los knows, va a tener que igualar”, añadió Nuñez.

“Es una decisión que tomó, pero asumió la responsabilidad y el riesgo, no es gratis. El programa es algo dinámico, no tan matemático. Quizás uno de los jurados o coaches sienten algo y ocurre”, concluyó el productor.