Lali hizo un polémico robo en La Voz y un productor tuvo que intermediar: "No fue un capricho"
La jurado del certámen se quedó con un participante de otro equipo por tercera vez y ahora deberá equipararse con sus pares.
06/08/2025 | 17:54Redacción Cadena 3
FOTO: Lali hizo un polémico robo en La Voz y un productor tuvo que intermediar: "No fue un capricho"
Lali Espósito realizó un tercer “robo” en La Voz Argentina y Diego Nuñez, productor ejecutivo del certámen, explicó que la intérprete deberá equipararse con los demás coaches, ya que en estas instancias, su equipo cuenta con un participante extra.
La polémica se originó cuando los televidentes notaron que Espósito había superado la cantidad de “robos”, ya que eran sólo dos por líder. No obstante, el ejecutivo señaló: “Lali consideró que tenía que robar una vez más. No fue un capricho, las reglas no son una casa talladas en ningún lugar”.
“En la próxima etapa todos deberán tener la misma cantidad de participantes. La decisión que tomó va a tener una consecuencia en la próxima etapa. Cuando termine las batallas va a tener uno más, pero cuando terminen los knows, va a tener que igualar”, añadió Nuñez.
“Es una decisión que tomó, pero asumió la responsabilidad y el riesgo, no es gratis. El programa es algo dinámico, no tan matemático. Quizás uno de los jurados o coaches sienten algo y ocurre”, concluyó el productor.
Lectura rápida
¿Qué hizo Lali Espósito? Realizó un tercer robo de un participante en La Voz Argentina.
¿Quién intervino en la situación? Diego Nuñez, productor ejecutivo del certámen, explicó la decisión.
¿Cuántos robos se permiten por coach? Originalmente se permiten solo dos robos por líder, pero Lali superó esa cantidad.
¿Qué consecuencias tendrá el robo? Lali deberá equipararse con otros coaches en la próxima etapa.
¿Cómo justificó su decisión? Lali consideró que tomó la decisión de manera justificada, no como un capricho.
[Fuente: Noticias Argentinas]