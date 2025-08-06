Victoria Mboko accedió a la final del Open de Montreal tras vencer a Rybakina

FOTO: Mboko llega a la final de Montreal tras vencer a Rybakina en un desempate

MONTREAL (AP) — La adolescente canadiense Victoria Mboko remontó el miércoles por la noche para alcanzar la final del National Bank Open, venciendo por 1-6, 7-5, 7-6 (4) a la novena cabeza de serie Elena Rybakina.

Mboko, de 18 años y clasificada en el puesto 85 del mundo, buscó su primer título del WTA Tour. El jueves por la noche, se enfrentó a la ganadora de la segunda semifinal entre la estrella japonesa Naomi Osaka y la danesa Clara Tauson.

Mboko comenzó el año clasificada fuera del top 300. Sorprendió a la favorita Coco Gauff con un 6-1, 6-4 el sábado para llegar a los cuartos de final, luego superó el lunes a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 6-2.

La kazaja Rybakina ganó en Wimbledon en 2022. Tiene nueve victorias en el WTA Tour en su carrera, ganando en mayo en tierra batida en Estrasburgo.

Rybakina venció a Mboko 6-3, 7-5 el mes pasado en Washington.