Victoria Mboko accedió a la final del Open de Montreal tras vencer a Rybakina
Victoria Mboko, de 18 años, alcanzó la final del National Bank Open al vencer a Elena Rybakina en un emocionante desempate, en un match que finalizó 1-6, 7-5, 7-6 (4).
06/08/2025 | 22:24Redacción Cadena 3
FOTO: Mboko llega a la final de Montreal tras vencer a Rybakina en un desempate
MONTREAL (AP) — La adolescente canadiense Victoria Mboko remontó el miércoles por la noche para alcanzar la final del National Bank Open, venciendo por 1-6, 7-5, 7-6 (4) a la novena cabeza de serie Elena Rybakina.
Mboko, de 18 años y clasificada en el puesto 85 del mundo, buscó su primer título del WTA Tour. El jueves por la noche, se enfrentó a la ganadora de la segunda semifinal entre la estrella japonesa Naomi Osaka y la danesa Clara Tauson.
Mboko comenzó el año clasificada fuera del top 300. Sorprendió a la favorita Coco Gauff con un 6-1, 6-4 el sábado para llegar a los cuartos de final, luego superó el lunes a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 6-2.
La kazaja Rybakina ganó en Wimbledon en 2022. Tiene nueve victorias en el WTA Tour en su carrera, ganando en mayo en tierra batida en Estrasburgo.
Rybakina venció a Mboko 6-3, 7-5 el mes pasado en Washington.
[Fuente: AP]