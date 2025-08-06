En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Victoria Mboko accedió a la final del Open de Montreal tras vencer a Rybakina

Victoria Mboko, de 18 años, alcanzó la final del National Bank Open al vencer a Elena Rybakina en un emocionante desempate, en un match que finalizó 1-6, 7-5, 7-6 (4).

06/08/2025 | 22:24Redacción Cadena 3

FOTO: Mboko llega a la final de Montreal tras vencer a Rybakina en un desempate

MONTREAL (AP) — La adolescente canadiense Victoria Mboko remontó el miércoles por la noche para alcanzar la final del National Bank Open, venciendo por 1-6, 7-5, 7-6 (4) a la novena cabeza de serie Elena Rybakina.

Mboko, de 18 años y clasificada en el puesto 85 del mundo, buscó su primer título del WTA Tour. El jueves por la noche, se enfrentó a la ganadora de la segunda semifinal entre la estrella japonesa Naomi Osaka y la danesa Clara Tauson.

Mboko comenzó el año clasificada fuera del top 300. Sorprendió a la favorita Coco Gauff con un 6-1, 6-4 el sábado para llegar a los cuartos de final, luego superó el lunes a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 6-2.

La kazaja Rybakina ganó en Wimbledon en 2022. Tiene nueve victorias en el WTA Tour en su carrera, ganando en mayo en tierra batida en Estrasburgo.

Rybakina venció a Mboko 6-3, 7-5 el mes pasado en Washington.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido? Victoria Mboko venció a Elena Rybakina en un desempate.

¿Cuándo sucedió esto? El partido se llevó a cabo el miércoles por la noche.

¿Dónde se jugó el match? En el National Bank Open de Montreal.

¿Cuáles fueron los resultados? El resultado final fue 1-6, 7-5, 7-6 (4).

¿A quién se enfrenta Mboko en la final? Se enfrentará a la ganadora entre Naomi Osaka y Clara Tauson.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho