Russo busca recuperar el nivel con Merentiel de titular ante Racing

FOTO: Russo quiere a Merentiel de titular para enfrentar a Racing en La Bombonera. (Foto NA: @BocaJrsOficial)

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, puso de titular en la práctica de este miércoles al delantero uruguayo Miguel Merentiel, con vistas al partido del sábado, ante Rácing por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025.

En el entrenamiento, el DT xeneize plasmó en cancha a la alineación que se perfilaría para ir de arranque ante La Academia, en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 16:30 en La Bombonera donde el cuadro de La Ribera buscará revertir la mala racha que atraviesa.

El probable equipo que saldrá al campo de juego del coliseo xeneize estará compuesto por Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Williams Alarcón; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Este equipo enfrentó a los suplentes, integrado por Leandro Brey; Luis Advíncula; Ignacio Miramón; Lautaro Di Lollo, Frank Fabra; Lucas Blondel, Tomas Belmonte, Alan Velasco; Brian Aguirre; Edinson Cavani y Lucas Janson.

Tras la práctica en Brandsen 805, Russo quedó conforme con el juego del equipo, y dio por concluido el polémico episodio protagonizado con Merentiel cuando Boca perdió frente a Huracán por 1-0 en Parque de los Patricios.

El plantel xeneize regresará a los entrenamientos este jueves, esta vez en el predio de Ezeiza, y luego quedará concentrado con vistas al partido del sábado.

Sin copas internacionales ni Copa Argentina en el horizonte -el cuadro azul y oro quedó eliminado de ambas competencias- Boca deberá comenzar a sumar de a tres si quiere pelear por un puesto en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Actualmente, se encuentra en la decimotercera posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que en la tabla anual se ubica cuarto con 35 unidades, mismas que Argentinos Juniors, último clasificado de momento a la competencia más importante del continente.