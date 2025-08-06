En vivo

Argentina

Mundo

Seis muertos en choques de ferrocarril con vehículos en Irapuato, México

Seis personas fallecieron y dos resultaron heridas en Irapuato, Guanajuato, en choques del ferrocarril de carga de Ferromex con vehículos sucedidos el miércoles por la tarde.

06/08/2025 | 22:59Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Seis personas murieron y otras dos resultaron heridas el miércoles en dos choques separados de un ferrocarril de carga contra varios vehículos en una ciudad del estado de Guanajuato, en el centro de México, informaron autoridades locales.

Los choques ocurrieron en Irapuato, donde una locomotora de Ferromex —la mayor empresa privada del sector— colisionó contra un vehículo en la colonia Europa. En el hecho murieron tres personas y otra más sufrió lesiones graves, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa localidad.

La misma unidad también impactó contra una camioneta, un vehículo y una motocicleta en la colonia Primero de Mayo. En el sitio perecieron tres personas y otra resultó herida, informaron autoridades municipales.

Ferromex indicó en un comunicado que personal de la empresa se trasladó al lugar para atender a las personas involucradas en los hechos y revisar la caja negra de la unidad, con el fin de determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal señaló en una declaración que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario inició un procedimiento de investigación de las causas, y en su momento se determinarán las sanciones correspondientes.

En mayo de 2018, un tren de carga de Ferromex se descarriló cuando viajaba por el estado suroriental de Veracruz, limítrofe con el Golfo de México. La compañía consideró que el incidente fue un “acto de sabotaje”, el cual ocasionó que 39 vagones y cuatro locomotoras cayeran por una pendiente hasta estrellarse con otro tren que se encontraba parado. En el hecho resultaron heridos tres trabajadores de la empresa.

En esa oportunidad el Grupo México, dueño de la empresa ferroviaria, denunció que había sido víctima de seis actos de sabotaje a sus vías férreas en Veracruz, lo que provocó igual número de descarrilamientos.

Lectura rápida

¿Cuántas personas murieron en los choques? Seis personas murieron y dos resultaron heridas en los incidentes.

¿Dónde ocurrieron los choques? Los choques ocurrieron en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México.

¿Qué empresa está involucrada? La empresa involucrada es Ferromex, la mayor del sector ferroviario privado en México.

¿Cuándo sucedieron los choques? Los choques sucedieron el miércoles, en la tarde del 6 de agosto de 2025.

¿Qué medidas se tomarán tras los incidentes? La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario inició una investigación y se determinarán sanciones correspondientes.

[Fuente: AP]

