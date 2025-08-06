En vivo

Heung-Min Son fue presentado en LAFC y será rival de Messi en la MLS

El surcoreano confirmó su llegada a Estados Unidos, luego de su gran paso por el Tottenham de Inglaterra, y fue anunciado en las redes sociales del club.

06/08/2025 | 23:13Redacción Cadena 3

FOTO: Heung-Min Son fue presentado en LAFC y será rival de Messi en la MLS. (Foto NA: @LAFC)

El surcoreano Heung-Min Son fue presentado este miércoles en Los Angeles FC de la Liga de Estados Unidos, luego de su paso por Tottenham de Inglaterra, y será nuevo rival del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

“Nuevos comienzos. ¡Bienvenido a Los Ángeles, Sonny!”, escribió el conjunto norteamericano en redes sociales junto a una imagen del delantero en la firma del contrato.

El atacante de 33 años dejó a los “Spurs” luego de 10 temporadas, en una operación valuada en 22 millones de euros, lo que la convirtió en la más cara en la historia de la Major League Soccer (MLS).

“Un sueño hecho realidad. LA, qué ciudad. Solo quiero agradecer a los propietarios, a John, a Bennett. No fue mi primera opción, pero en cuanto terminó mi temporada y recibí la primera llamada de John, él me hizo cambiar de opinión. Me cambió el corazón. Me cambió la forma de pensar. Me mostró el destino al que debía llegar. Y ahora estoy aquí. Estoy más que feliz”, fueron las primeras palabras de Son con la camiseta de LAFC.

Durante su estadía en Inglaterra, el asiático consiguió levantar la Europa League junto a Cristian Romero, defensor central argentino. Además, acumuló 454 partidos, en los que convirtió 173 goles y repartió 101 asistencias.

"Dejar el club en el que pasé la mayor parte de mi carrera, 10 años, fue obviamente muy emotivo, porque lo di todo. Siento que, en lo más profundo de mí, me sentía vacío, porque sentía que ya lo había entregado todo. Y entonces sentí que necesitaba un nuevo capítulo, un nuevo desafío, y por eso elegí a LAFC", concluyó.

Lectura rápida

¿Quién fue presentado en LAFC?
Heung-Min Son fue presentado como nuevo jugador de Los Angeles FC.

¿Cuál fue el costo de su transferencia?
Su transferencia fue valuada en 22 millones de euros.

¿Qué equipo deja Heung-Min Son?
Deja al Tottenham, donde estuvo 10 años.

¿Quiénes están en LAFC?
Además de Son, LAFC cuenta con otros jugadores destacados, incluido Lionel Messi como rival.

¿Qué dijo Heung-Min Son sobre su traslado?
Expresó que se siente feliz y que necesitaba un nuevo desafío.

[Fuente: Noticias Argentinas]

