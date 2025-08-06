FOTO: Se filtró la lista de famosos para MasterChef y hay sorpresas: cuándo empieza y quiénes son los convocados

El reality MasterChef Celebrity tuvo a una buena parte de la audiencia en vilo, ya que quienes acostumbraron a consumir este tipo de ciclos, aguardaron el programa conducido por Wanda Nara, del cual se supo las fechas de inicio de grabación y televisación, además de que ya quedó firme la integración del jurado.

Según reveló el periodista Juan Pablo Godino, el área de prensa de Telefe explicó que el reality "comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro.”

La información llegó cuando se había esparcido el rumor de que el concurso debería aguardar hasta el año que viene para ver la luz, ya que la productora apuntaba a realizar una adaptación de La Voz Senior, formato que tampoco es descartado totalmente.

Sin embargo, desde la misma fuente del canal de Martínez indicaron que “se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre", con los mismos evaluadores desde hace algunos años: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Hasta el momento se conoció que los convocados serían Rolly Serrano, Pablo Rago, Emilia Attias, Graciela Alfano, Momi Giardina, Lizy Tagliani, Luis Ventura, La Joaqui, Sofi Martínez, Fernando Dente, Emmanuel Horvilleur, Carola Reyna, Valeria Mazza y Calu Rivero.