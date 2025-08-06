FOTO: Megaoperativo de la Policía en La Boca, Balvanera y Lugano: secuestraron 80 motos y dos autos

Un total de 80 motos y dos autos fueron incautados, más de 300 vehículos controlados y cientos de personas identificadas en sendos operativos de saturación realizados esta tarde por la Policía de la Ciudad en los barrios de La Boca y Balvanera, y uno de prevención de motochorros en Lugano.

En el Barrio 15, conocido como Ciudad Oculta, en el límite con Mataderos, oficiales de la Comisaría Comunal 8 y la Vecinal 8 A y la Superintendencia de Protección de Barrios decomisaron 79 motos y dos autos por irregularidades, en el marco de un control que abarcó un total de 281 vehículos.

Por otra parte, efectivos de las Divisiones Investigaciones Comunales 3 y 4, las Comisarías Vecinales 3 A y 4 C, la División Orden Urbano de Contención y Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) formaron parte de dos operativos saturación en Balvanera y La Boca destinados a la prevención de ilícitos y de contravenciones.

En Balvanera, los policías identificaron a 58 personas y fueron labradas cinco contravenciones, cuatro por tenencia de drogas y una por oferta de sexo en la calle.

Mientras que otras 60 personas fueron identificadas en el despliegue desarrollado por los oficiales en La Boca, donde también fueron controlados 26 autos y once motos.