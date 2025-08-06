Marcha por San Cayetano y pedido de la Iglesia: "Que el trabajo sea el centro"

La festividad de San Cayetano, que se celebra nuevamente este jueves 7 de agosto, se convierte en un escenario de protesta social en medio de un creciente clima de incertidumbre laboral en Argentina.

La Iglesia Católica, a través de un documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina, expresó su preocupación por la situación laboral del país y la necesidad de cuidar el empleo como prioridad en las políticas económicas del gobierno.

El padre Máximo Jurcinovic, director de comunicación de la Conferencia Episcopal, puso de relieve en Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario que "la fiesta de San Cayetano siempre genera una enorme cantidad de fieles y peregrinos que se acercan por este tema del trabajo".

En este contexto, la Iglesia alza la voz sobre el aumento del desempleo (incluida la incertidumbre laboral con suspensiones y reducciones de jornada), especialmente en el sector industrial, y llama a no considerar el trabajo "una variable de ajuste".

Jurcinovich explicó que "cuando alguien tiene miedo de perder su trabajo es una persona que se desanima", y enfatizó que "el trabajo tiene que ser siempre una posibilidad concreta para el hombre y la mujer". La Iglesia busca que "el trabajo de la persona pueda estar en el centro y que no quede nadie afuera" de las políticas económicas.

El padre también se refiere a la percepción de la pobreza en la sociedad, señalando que "en la tarea pastoral, muchos sacerdotes en los barrios hablan de un crecimiento de la demanda en alimentos".

A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la reducción de la pobreza, Jurcinovich mencionó que "hay una necesidad en la gente que se expresa y que la pobreza es un fenómeno multicausal".

La Iglesia también manifestó su preocupación por el aumento del narcotráfico y las adicciones en los barrios más humildes. "Cuando el Estado se retira de los barrios, el que aparece a suplantar lo que el Estado no hace es el narcotráfico", advierte Jurcinovich, quien también menciona la creciente demanda de asistencia para personas mayores en las parroquias.

Por último, el padre Máximo reconoció las críticas hacia la Iglesia en el ámbito político, afirmando que la institución "tiene dos mil años tratando de vivir el Evangelio, con sus luces y sombras". Aseguró que la misión de la Iglesia es "estar cerca de los más vulnerables" y que su labor no está identificada con un partido político en particular.

Movilización

Sindicatos de transporte agrupados en la CATT, junto a la CTA, ATE y diversas organizaciones sociales, convocan a una marcha este 7 de agosto en Rosario. La protesta, que también sumará a agrupaciones estudiantiles y de jubilados, se enmarca en las actividades por el Día de San Cayetano, patrono del trabajo.

Previo a la movilización, representantes gremiales de transporte, la UTEP, la CCC y el Movimiento Evita se reunieron con el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, quien confirmó el apoyo de la Iglesia durante el paso de la columna por la parroquia San Cayetano. Además, se bendecirán las ollas populares que se instalarán en la plaza cercana al Concejo Municipal y el Monumento a la Bandera.

La concentración comenzará a las 8:30 en la Plaza del Che Guevara (avenida 27 de Febrero y Laprida). Desde allí, la marcha avanzará por calle Buenos Aires, con una parada frente a la parroquia, para luego continuar hacia el Monumento a la Bandera, donde se montarán alrededor de 50 ollas populares organizadas por vecinos y movimientos sociales.

En la ciudad de Buenos Aires la marcha, que se llevará a cabo desde Liniers hasta el centro de la ciudad, promete ser una manifestación convocante, acompañada por la CGT y otros movimientos sociales, en un contexto de creciente preocupación por el empleo y la situación social en Argentina.

Entrevista de Hernán Funes, Sergio Berenzstein y Luis Fernández Echegaray.-