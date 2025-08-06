Neuquén: pidieron 20 años de prisión para un acusado de filicidio
Federico Costich había encerrado a su hijo mientras dormía y quemó su casa.
06/08/2025 | 20:25Redacción Cadena 3
La fiscalía de Neuquén solicitó hoy 20 años de prisión para Federico Costich, responsable de haber asesinado a su hijo adolescente, mediante un incendio intencional que había provocado en su casa en marzo de 2024 en la localidad de Cumelén.
Además, el sujeto había atacado días antes a su hija, a quien roció con una sustancia solvente y luego utilizó un encendedor, por lo que le causó heridas leves, en un contexto de violencia de género.
Costich está acusado de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, en el caso de su hija, y estrago doloso seguido de muerte, en el caso de su hijo. Además, había reconocido los hechos en un acuerdo de responsabilidad penal, por lo cual la fiscal Lucrecia Sola pidió la pena de 20 años.
Los integrantes del tribunal, en tanto, cuentan con un plazo de 48 horas para dictar sentencia: el marco legal establece un mínimo de ocho años y un máximo de 20, mientras que la querella, que representa a la chica y a la madre del adolescente fallecido, adhirió al pedido de la fiscalía.
Los hechos se iniciaron el 24 de marzo de 2024, con el ataque a la joven, y continuaron dos días más tarde, cuando el hombre prendió fuego su vivienda, mientras su hijo dormía en la planta superior, provocándole la muerte.
Lectura rápida
¿Qué solicitó la fiscalía? La fiscalía de Neuquén pidió 20 años de prisión para Federico Costich.
¿A quiénes atacó Costich? Costich atacó a su hijo, provocándole la muerte, y a su hija, causándole heridas leves.
¿Cuándo ocurrieron los hechos? Los eventos ocurrieron en marzo de 2024, con el primer ataque el 24 y el incendio dos días después.
¿Qué delitos se le imputan? Se le imputaron lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y estrago doloso seguido de muerte.
¿Cuál es el plazo para la sentencia? El tribunal cuenta con un plazo de 48 horas para dictar la sentencia correspondiente.
[Fuente: Noticias Argentinas]