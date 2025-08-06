Neuquén: pidieron 20 años de prisión para un acusado de filicidio

La fiscalía de Neuquén solicitó hoy 20 años de prisión para Federico Costich, responsable de haber asesinado a su hijo adolescente, mediante un incendio intencional que había provocado en su casa en marzo de 2024 en la localidad de Cumelén.

Además, el sujeto había atacado días antes a su hija, a quien roció con una sustancia solvente y luego utilizó un encendedor, por lo que le causó heridas leves, en un contexto de violencia de género.

Costich está acusado de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, en el caso de su hija, y estrago doloso seguido de muerte, en el caso de su hijo. Además, había reconocido los hechos en un acuerdo de responsabilidad penal, por lo cual la fiscal Lucrecia Sola pidió la pena de 20 años.

Los integrantes del tribunal, en tanto, cuentan con un plazo de 48 horas para dictar sentencia: el marco legal establece un mínimo de ocho años y un máximo de 20, mientras que la querella, que representa a la chica y a la madre del adolescente fallecido, adhirió al pedido de la fiscalía.

Los hechos se iniciaron el 24 de marzo de 2024, con el ataque a la joven, y continuaron dos días más tarde, cuando el hombre prendió fuego su vivienda, mientras su hijo dormía en la planta superior, provocándole la muerte.