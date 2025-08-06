En vivo

Sociedad

Los fieles comenzaron la vigilia frente al santuario de San Cayetano

Es en Liniers, en la previa al día del santo patrono del pan y del trabajo, que se conmemora este jueves.

06/08/2025 | 22:10Redacción Cadena 3

FOTO: Los fieles comenzaron la vigilia frente al santuario de San Cayetano

Fieles arribaron a la iglesia de San Cayetano, el santo del pan y el trabajo, en el barrio porteño de Liniers, en la previa del día del santo, que se conmemora este jueves, para ubicarse en los primeros lugares y poder entrar apenas se abran las puertas.

El lema de este año es “Con San Cayetano, todos hermanos” y una gran cantidad de gente arribó al santuario situado en la calle Cuzco 150 y se empezaron a formar largas filas con algunas personas que llevaron carpas para poder pasar la noche, mientras que en la vereda se realizaban ollas populares.

Muchos de los fieles que se encontraban en el lugar señalaron que se acercaron a la iglesia de San Cayetano para agradecer, mientras que otros lo hacen para pedir por pan y trabajo.

En relación a la celebración que se llevará a cabo este jueves, se supo que habrá una serie de actividades que empezarán a la hora cero con los tradicionales fuegos artificiales.

Por otro lado, las dos CTA y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), entre otros, convocaron a una movilización para este jueves, que se realizará desde el santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo.

La marcha comenzará a las 8 y participarán las organizaciones que integran el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo y llamaron a peregrinar alegando que "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo fundamentan el amor hacia nuestro pueblo en la liberación nacional".

Lectura rápida

¿Qué se celebra este jueves? Se conmemora el día de San Cayetano, el santo del pan y el trabajo.

¿Quiénes participan en la movilización? Las dos CTA, la CATT y organizaciones del Frente Sindical.

¿Dónde se lleva a cabo el evento? En la iglesia de San Cayetano en Liniers y culmina en Plaza de Mayo.

¿Cómo se preparan los fieles? Muchos llevan carpas para pasar la noche y participan en ollas populares.

¿Por qué asisten los fieles a la iglesia? Para agradecer y pedir por pan y trabajo.

