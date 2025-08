Cuando la movilidad urbana…se mueve

Por Guillermo López

"Me parece que los señores de las apps tienden a un libre mercado en todo sentido. Si lo logran, el que va a morir no es el taxi/remís: también va a desaparecer el colectivo".

El mensaje de un oyente que llegó este miércoles por la mañana al programa de Cadena 3 “Radioinforme3” ponía el foco en lo que discute el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba respecto a la regulación de las aplicaciones de transporte, cuyo mayor exponente es Uber.

Sin embargo, no es una innovación tecnológica la que podría desinflar la demanda del transporte urbano en la capital -agravando aún más la deficiente prestación que tiene-, sino un bien sustituto de los bondis: la motocicleta.

Se desprende de los datos que brindó a Cadena 3 uno de los principales jugadores de las concesionarias de Córdoba y del interior del país. “La oferta explotó. Los precios no se mueven desde la salida del cepo y las ventas crecen de manera sostenida. Hay locales que venden a poco más de $1,5 millones motos de 110 cc, modelo con precios promedio de $2,1 millones”, detalló.

“Hace 18 años que estoy en el rubro y ocurre algo que nunca vi: hace cuatro meses que no aumentan los precios. Cuando flexibilizaron el cepo, las fábricas pasaron listas con subas del 8%. Como no se movía, las bajaron al 4% y, pocos días después, al 3%. Finalmente, no los tocaron”, resaltó.

El mercado tiene hoy muchas marcas -varias chinas de buena relación precio/calidad-, hay suficiente stock y nuevos modelos y la financiación está creciendo.

Un botón de muestra: esta semana la icónica marca Zanella anunció junto a un banco privado el lanzamiento de créditos con tasas fijas a 48 cuotas sólo presentando el DNI. La cuota promedia los $148.000.

Una familia tipo que vive en la Ciudad de Córdoba, cuyos dos integrantes adultos toman el colectivo para ir a trabajar de lunes a sábado, al mes gasta $151.680 en boletos -suponiendo que hayan habilitado la tarjeta SUBE y reciban el subsidio de $300 por boleto, ya que la tarifa en Córdoba es de $1.880.

La cuota de la moto es más barata. Con todo, los trabajadores del ejemplo razonan: “Tendré una moto, mayor independencia y más tiempo al no esperar el colectivo”.

Los dueños de las empresas de transporte -SiBus, FAM y la estatal Tamse- deben estar pensando en esto. Y, además, en Uber.

Un histórico funcionario del área de Transporte de la Municipalidad graficó la realidad con un juego de palabras: “Nunca se retiraron todas las chapas que se habilitaron al final de la gestión de Llaryora e, incluso, taxistas que ya tenían las están devolviendo. La movilidad se está moviendo”.