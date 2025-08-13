Misiones: detuvieron a tres hombres por abuso sexual, amenazas y hurto
Los investigadores los localizaron tras un operativo de vigilancia y los pusieron a disposición de la Justicia.
13/08/2025 | 16:47Redacción Cadena 3
Tres hombres fueron detenidos en Oberá, provincia de Misiones en el marco de distintos operativos realizados por la Unidad Regional II por abuso sexual, amenazas y hurto hacia una vecina.
Según MisionesOnline, los procedimientos se realizaron a raíz de hechos delictivos ocurridos en los últimos días. El primer arresto fue en el barrio San Miguel donde efectivos de la División Comando Radioeléctrico Zona Centro y de la Comisaría de la Mujer detuvieron a un hombre de 26 años.
La policía acusó al detenido de abusar sexualmente de una adolescente, su vecina y los investigadores lo localizaron tras un operativo de vigilancia y lo pusieron a disposición de la Justicia.
El segundo procedimiento se realizó en la intersección de la calle Código y la avenida Asunción, donde la División Patrulla Motorizada arrestó a un hombre con antecedentes, que había ingresado por la fuerza a viviendas, rompiendo vidrios a pedradas y amenazado a dos mujeres.
Las víctimas se defendieron del ataque y provocaron lesiones al agresor, quien debió ser trasladado al Hospital SAMIC para recibir atención. Posteriormente, la policía entregó al detenido a la Seccional Segunda y mantiene la búsqueda de un segundo implicado.
El tercer arresto estuvo vinculado a un hurto denunciado el pasado 4 de agosto en Florentino Ameghino y el personal del Comando Radioeléctrico Zona Centro localizó a un hombre de 27 años con pedido de detención vigente.
Por lo que, la policía lo acusó de ingresar a una vivienda por una ventana, robar un teléfono celular y escapar.
Aunque, tras tareas de investigación, lo arrestaron en la vía pública y lo remitieron a la dependencia que instruye la causa.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Misiones? Tres hombres fueron detenidos en Oberá por abuso sexual, amenazas y hurto.
¿Quiénes fueron detenidos? Tres hombres, un joven de 26 años por abuso sexual y otros dos por hurto y amenazas.
¿Cuándo se realizaron las detenciones? Los operativos se llevaron a cabo en los últimos días, tras denuncias de los hechos delictivos.
¿Dónde ocurrieron los hechos? En la ciudad de Oberá y Florentino Ameghino, provincia de Misiones.
¿Cómo fueron localizados los sospechosos? A través de operativos de vigilancia realizados por la policía.
[Fuente: Noticias Argentinas]