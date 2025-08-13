En vivo

Argentina

Rosario

Deportes

Lo quieren como manager deportivo: Boca llamó a Pékerman

El club “Xeneize” se reorganiza tras la disolución del Consejo de Fútbol.

13/08/2025 | 13:48Redacción Cadena 3

FOTO: ¿Se acerca Pékerman a Boca?

El secretario técnico de Boca, Marcelo Delgado, se contactó con el ex director técnico de la Selección argentina José Néstor Pékerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo.

La propuesta implica asumir la conducción del área deportiva, junto con Delgado, para realizar un trabajo conjunto con el objetivo de hablar con representantes de los jugadores que no son tenidos en cuenta en el primer equipo y resolver la forma de su desvinculación.

También deberá realizar una evaluación del plantel actual, mantener un contacto permanente con el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo y ser un nexo con la comisión directiva.

En Boca aguardan la respuesta de Pékerman al ofrecimiento y consideran que una figura de su calibre posibilitaría un diálogo más fluido entre el plantel y la dirigencia.

También deberá encargarse de planificar futuros partidos amistosos y la presencia de Boca a nivel internacional.

Pékerman tiene 75 años y su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023.

Lectura rápida

¿Quién fue contactado por Boca para ser manager deportivo? José Néstor Pékerman fue contactado por el club.

¿Qué rol asumirá si acepta la oferta? Asumirá la conducción del área deportiva y coordinará con el cuerpo técnico.

¿Qué tareas específicas tendrá en el club? Deberá hablar con representantes de jugadores y planificar partidos amistosos.

¿Quién es el actual cuerpo técnico de Boca? El cuerpo técnico está encabezado por Miguel Ángel Russo.

¿Cuál es la edad de Pékerman y su último trabajo? Pékerman tiene 75 años y dirigió a la selección de Venezuela en 2023.

[Fuente: Noticias Argentinas]

