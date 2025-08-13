Lo quieren como manager deportivo: Boca llamó a Pékerman
El club “Xeneize” se reorganiza tras la disolución del Consejo de Fútbol.
13/08/2025 | 13:48Redacción Cadena 3
FOTO: ¿Se acerca Pékerman a Boca?
El secretario técnico de Boca, Marcelo Delgado, se contactó con el ex director técnico de la Selección argentina José Néstor Pékerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo.
La propuesta implica asumir la conducción del área deportiva, junto con Delgado, para realizar un trabajo conjunto con el objetivo de hablar con representantes de los jugadores que no son tenidos en cuenta en el primer equipo y resolver la forma de su desvinculación.
También deberá realizar una evaluación del plantel actual, mantener un contacto permanente con el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo y ser un nexo con la comisión directiva.
En Boca aguardan la respuesta de Pékerman al ofrecimiento y consideran que una figura de su calibre posibilitaría un diálogo más fluido entre el plantel y la dirigencia.
También deberá encargarse de planificar futuros partidos amistosos y la presencia de Boca a nivel internacional.
Pékerman tiene 75 años y su último trabajo fue cuando dirigió a la selección de Venezuela en 2023.
