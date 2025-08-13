Virginia Gallardo recibió propuesta para ser diputada por La Libertad Avanza

Virginia Gallardo fue modelo, actriz y panelista de televisión, y en el último tiempo sumó su voz en debates políticos que llamaron la atención. Por eso, el candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, puso el ojo en ella para que lo acompañe en su gestión.

"Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. En ese sentido no solamente tiene visibilidad sino que además ha defendido en varias oportunidades con argumentos muy sólidos al Gobierno", dijo el político sobre la exnovia de Ricardo Fort.

“Son muchos los que van a ir engrosando el espacio que venimos construyendo en Corrientes, entre un montón de figuras. Hay otras alternativas, pero estamos en la etapa de conversaciones”, señaló el candidato en declaraciones radiales.

Virginia Gallardo conoce a Javier Milei desde antes que llegara a la presidencia. Tomaba clases de economía con él y se cruzó hace unos años con Axel Kicillof en el programa de televisión “Polémica en el Bar”, en 2019.