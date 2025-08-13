FOTO: Río Negro: fue imputado por amenazas y desobedecer una orden judicial por lo que continuará detenido

Un hombre de 32 años fue imputado tras publicar un video en redes sociales y desobedecer una orden judicial. La fiscalía de turno formuló cargos y solicitó que el imputado continúe detenido bajo prisión preventiva, medida que la jueza de Garantías aceptó.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 11 de agosto, cuando el hombre subió un video dirigido a la víctima. En el material, realizó amenazas que generaron temor en la denunciante y, ese mismo día, el imputado se acercó caminando detrás de ella y la observó hasta que un transeúnte lo interrumpió.

Rápidamente, la joven pudo avisar a un móvil policial que realizaba tareas de prevención, aunque previamente tenía una medida cautelar en el fuero de Familia.

Esta prohibía al hombre acercarse a ella, a su domicilio o a menos de 200 metros de su ubicación, así como realizar actos molestos de manera directa, telefónica o virtual, luego la Fiscalía indicó que el imputado desobedeció estas restricciones.

El sustento probatorio incluye la denuncia de la víctima, el acta de procedimiento policial de la subcomisaría de Mainqué, entrevistas a allegados, el expediente de Familia y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

Finalmente, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y la defensa argumentó que el video no hacía referencia directa a la denunciante y se basaba en pasajes de escrituras religiosas.

Sin embargo, la jueza consideró que existía un posible riesgo para la mujer y decidió mantener la detención del imputado.

Por último, el hombre está imputado por “desobediencia a una orden judicial y amenazas en concurso real”, según los artículos 55, 149 bis y 239 del Código Penal.