FOTO: No saber, no querer, no poder, la otra muerte lenta del fentanilo

La crisis del fentanilo en Argentina plantea serias interrogantes sobre el control sanitario y la distribución de este medicamento contaminado. El Estado Nacional aún no tiene claro cuántas dosis se repartieron, aunque se conoce que al menos 540.000 fueron distribuidas en varias provincias.

Las cifras indican que se entregaron 302.000 dosis en Santa Fe, 126.000 en Buenos Aires y 251.000 en Córdoba. Sin embargo, la falta de información precisa sobre el número de víctimas fatales crea un panorama sombrío.

Supo critica los procesos de control sanitario en el país: “¿Quién controla el estado de los medicamentos? ¿Quién habilita laboratorios que producen remedios que deben curar pero que matan?”. En este contexto, el laboratorio HLV Pharma está en la mira, especialmente por su propietario, quien ha estado involucrado en controversias previas.

La discusión se vuelve más compleja cuando se menciona que el juez a cargo de la principal causa tiene lazos familiares con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El analista destaca la necesidad de un control efectivo que asegure la seguridad en el uso de medicamentos.

La muerte inexplicable es una de las cosas que nos define como país. La incertidumbre se manifiesta en la pregunta recurrente: ¿Quién nos cuida? Es un reflejo del desasosiego sobre la seguridad tanto en clínicas como en farmacias.

Finalmente, la conversación brinda cuenta de un problema que parece no tener fin y se aborda desde la falta de acción política y el escepticismo ante la regulación sanitaria. Los muertos por esta crisis son una realidad que exige respuestas rápidas y efectivas.