Las figuras confirmadas para la serie de Moria Casán en Netflix

Dos actrices importantes interpretarán a la diva en el proyecto de Netflix. Cecilia Roth y Griselda Siciliani estarán en la serie dedicada a la vida de Moria Casán.
Se comenzó a preparar la serie sobre Moria Casán para Netflix y ya hubo dos actrices muy importantes que confirmaron su participación.
Una de ellas fue Cecilia Roth, quien interpretó el personaje en la actualidad, mientras que Griselda Siciliani será una Moria Casán un poco más joven.
“Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, comentó Cecilia Roth, en una entrevista con Ángel de Brito, en Bondi Live.
Aún faltó definir quién hará a la diva en sus comienzos. La One quiso tener a Lali Espósito, pero la artista no pudo compaginar las grabaciones con sus shows y demás compromisos que ya tenía tomados.
“En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, explicó Roth.
A Lali le hubiese gustado mucho interpretar ese rol, ya que ambas se admiran. Moria forma parte de la canción “Quiénes son” y no dudó en subirse al escenario en uno de sus shows.
Al ver un posteo con la información sobre su serie, Moria respondió: “Grande Roth, y en un capítulo muy fuerte”.
