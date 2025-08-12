"El empresariado ve avances de orden macroeconómico", afirmó directora de IDEA

La Bolsa de Comercio de Rosario se convirtó en el escenario del pre coloquio de IDEA, un evento que reúne a líderes empresariales y políticos del Cono Sur.

Desde el lugar, La Gran Cadena Federal fue el único medio que pudo reportar desde el corazón de la discusión de temas de productividad y eficiencia, anticipando el coloquio que tendrá lugar en Mar del Plata en octubre.

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, destacó a Cadena 3 Rosario que “el empresariado está viendo que efectivamente estamos avanzando hacia una agenda de ordenamiento macroeconómico” y consideró que esto es positivo.

“Cuando la cancha está equilibrada y con ordenamiento macro, los incentivos para invertir son mayores”, afirmó Paoletti.

En cuanto a las preocupaciones del sector, Paoletti mencionó que “hay agendas que todavía tenemos que recorrer” y subrayó la importancia de que la política aporte previsibilidad. “La política es un actor imprescindible en esta construcción, así como los empresarios y el resto de los actores relevantes de la sociedad civil”, agregó.

El evento también aborda sectores clave como la industria de hidrocarburos, el sector automotriz y el agro, donde Paoletti señaló que “hay oportunidades en un contexto geopolítico que también necesita lo que nosotros tenemos”. La directora ejecutiva enfatizó que “es imprescindible generar las energías y alinear lo que haya que alinear para que esas oportunidades se puedan desplegar”.

Respecto a la percepción del empresariado sobre la situación social, Paoletti expresó que son “absolutamente conscientes” de la dualidad en Argentina. “Sentimos que hay una responsabilidad de que esa Argentina pueda crecer no disociada”, indicó, y resalta la importancia del empleo formal privado como catalizador del desarrollo y salida de la pobreza.

Con miras al coloquio de octubre en Mar del Plata, Paoletti manifestó su entusiasmo: “Poder abrir una discusión sobre competitividad, productividad e innovación es relevante”. Además, reconoce que las elecciones agregan un condimento especial al evento, anticipando un intercambio significativo entre los participantes.

Entrevista de Hernán Funes.