Deportes

Susto en Corrientes: colapsó el techo del estadio de básquet de Regatas

El incidente ocurrió en las instalaciones que la reconocida institución deportiva posee en el Parque Mitre. La estructura se desplomó mientras se realizaban trabajos de remodelación. No hay heridos.

13/08/2025 | 16:37Redacción Cadena 3

FOTO: Colapsó el techo del club Regatas de Corrientes.

En horas de la siesta de este miércoles, parte del techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron mientras se realizaban trabajos de remodelación iniciados la semana pasada.

El incidente ocurrió en las instalaciones que la reconocida institución deportiva posee en el Parque Mitre. Según confirmaron las autoridades, no hubo personas heridas, ya que al momento del derrumbe no se desarrollaban actividades deportivas ni había presencia de público en la zona afectada.

Personal del club y operarios de la obra trabajan en el lugar para determinar las causas del colapso. En un comunicado oficial, la comisión directiva expresó: “Ante los hechos de público conocimiento, el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad. Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir”.

Como medida preventiva, las instalaciones fueron evacuadas y todas las actividades suspendidas por el resto de la jornada. “El club permanecerá cerrado durante el día de la fecha”, agregaron las autoridades, al tiempo que aseguraron que se mantendrá informada a la comunidad sobre las próximas medidas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Club de Regatas Corrientes? Parte del techo y un muro del estadio de básquet se desplomaron durante trabajos de remodelación.

¿Quiénes confirmaron que no hubo heridos? Las autoridades del Club de Regatas Corrientes.

¿Cuándo sucedió el incidente? En horas de la siesta de este miércoles.

¿Dónde ocurrió el colapso? En las instalaciones del Club de Regatas Corrientes en el Parque Mitre.

¿Por qué se cerraron las instalaciones? Como medida preventiva tras el colapso y para evaluar los daños y las causas del incidente.

