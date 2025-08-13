Susto en Corrientes: colapsó el techo del estadio de básquet de Regatas

En horas de la siesta de este miércoles, parte del techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron mientras se realizaban trabajos de remodelación iniciados la semana pasada.

El incidente ocurrió en las instalaciones que la reconocida institución deportiva posee en el Parque Mitre. Según confirmaron las autoridades, no hubo personas heridas, ya que al momento del derrumbe no se desarrollaban actividades deportivas ni había presencia de público en la zona afectada.

/Inicio Código Embebido/

Tremendo, se derrumbó el techo del estadio de Regatas Corrientes @ClubRegatasCtes mientras se realizaban trabajos de mantenimiento, afortunadamente no hay que lamentar heridos ?? @RepublicaDigitl pic.twitter.com/1s4XHgEfBu — Fer Martínez Larrosa (@fermartinezlar) August 13, 2025

/Fin Código Embebido/

Personal del club y operarios de la obra trabajan en el lugar para determinar las causas del colapso. En un comunicado oficial, la comisión directiva expresó: “Ante los hechos de público conocimiento, el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad. Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir”.

/Inicio Código Embebido/

Desde la Asociación de Clubes nos solidarizamos con el Club de Regatas Corrientes por el derrumbe del techo de su estadio y nos ponemos a disposición de la institución. https://t.co/W7LWH6JMWJ — La Liga (@LigaNacional) August 13, 2025

/Fin Código Embebido/

Como medida preventiva, las instalaciones fueron evacuadas y todas las actividades suspendidas por el resto de la jornada. “El club permanecerá cerrado durante el día de la fecha”, agregaron las autoridades, al tiempo que aseguraron que se mantendrá informada a la comunidad sobre las próximas medidas.