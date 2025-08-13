En vivo

Condenaron a 19 años de prisión a Contardi por haber violado a Julieta Prandi

El empresario fue sentenciado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. Se ordenó su inmediata detención.

13/08/2025 | 11:30Redacción Cadena 3

FOTO: “Era una persona agresiva”: Gustavo Marchesini, agente inmobiliario de Claudio Contardi

FOTO: Julieta Prandi.

  1.

    Audio. Condenaron a 19 años de prisión a Contardi por haber violado a Julieta Prandi

    Siempre Juntos

    Episodios

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, a 19 años de prisión en la causa por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora.

El empresario fue detenido inmediatamente.

La audiencia se inició pasadas las 11 y el veredicto se leyó sin Prandi en la sala.

La actriz, que se mostró reservada y sin hacer declaraciones, fue recibida por su pareja, Manuel Ortega, y su hermana.

El abogado de Prandi, Fernando Burlando, confirma que la condena es un "precedente" en el país.

Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado 20 años de prisión, mientras que la querella pedía 50 años.

El juicio contó con el testimonio de 13 testigos, de los cuales 12 fueron propuestos por la defensa de Prandi.

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Qué? El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual.

¿Quién? Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue el condenado en este caso.

¿Cuándo? La audiencia se realizó en la mañana, pasadas las 11.

¿Dónde? En el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

¿Cómo? La condena se dio tras el testimonio de 13 testigos y sin la presencia de Prandi en la sala.

¿Por qué? La condena se considera un precedente en el país, según el abogado de Prandi, Fernando Burlando.

[Fuente: Noticias Argentinas]

