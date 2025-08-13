FOTO: Se incendió un camión en la autopista Perito Moreno

Un camión de residuos se incendió esta tarde en la autopista Perito Moreno, a la altura de Parque Avellaneda, y los Bomberos de la Ciudad controlaron las llamas.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el siniestro se registró a 300 metros del peaje y el fuego del rodado perteneciente a la empresa Urbasur se desarrolló de forma generalizada.

En este contexto, personal de Bomberos de la Ciudad concurrieron al lugar y apagaron el foco ígneo con una línea de 38 milímetros, al tiempo que llevaron a cabo la inertización de aceite y líquido derramado sobre la calzada.

El tránsito estuvo interrumpido durante unos minutos hasta que se normalizó la situación.