Sociedad

Se incendió un camión en la autopista Perito Moreno

El siniestro fue dominado por los Bomberos de la Ciudad.

13/08/2025 | 16:47Redacción Cadena 3

FOTO: Se incendió un camión en la autopista Perito Moreno

Un camión de residuos se incendió esta tarde en la autopista Perito Moreno, a la altura de Parque Avellaneda, y los Bomberos de la Ciudad controlaron las llamas.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el siniestro se registró a 300 metros del peaje y el fuego del rodado perteneciente a la empresa Urbasur se desarrolló de forma generalizada.

En este contexto, personal de Bomberos de la Ciudad concurrieron al lugar y apagaron el foco ígneo con una línea de 38 milímetros, al tiempo que llevaron a cabo la inertización de aceite y líquido derramado sobre la calzada.

El tránsito estuvo interrumpido durante unos minutos hasta que se normalizó la situación.

Lectura rápida

¿Qué se incendio en la autopista Perito Moreno?
Un camión de residuos se incendió.

¿Dónde sucedió el incidente?
En la autopista Perito Moreno, a la altura de Parque Avellaneda.

¿Quién controló el fuego?
Los Bomberos de la Ciudad controlaron el incendio.

¿A qué distancia del peaje ocurrió?
El siniestro se registró a 300 metros del peaje.

¿Qué medidas tomaron los Bomberos?
Apagaron el fuego y realizaron la inertización de aceite y líquido derramado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

