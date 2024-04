"El alineamiento de la Argentina es con las democracias liberales"

La canciller Diana Mondino aseguró este viernes al mediodía que la Argentina se alineará con todos los países que representen la democracia occidental y sostuvo que en la relación con China tendrá un papel primordial el sector privado.

La ministra se presentó este mediodía en el marco del ciclo de coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde protagonizó una entrevista abierta con el director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo.

La presencia de Mondino, quien es a la vez vicepresidenta de la Bolsa, se vio demorada algunos minutos por una indisposición pasajera.

Al presentarla, el presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, agradeció la presencia del diputado Gabriel Bornoroni, quien fue miembro del consejo directivo de la Bolsa. Además, estaban legisladores e intendentes de la región, a los que resaltó como gente joven que llegó desde Juntos por el Cambio.

Al entrar en el análisis de la realidad, Tagle lamentó que Argentina "tropiece siempre con la misma piedra".

"Las crisis económicas hacen tambalear a los gobiernos y terminan en crisis política", enfatizó.

Elogió al presidente Javier Milei por poner al país "ante un shock muy profundo con muchas convicciones", que generan optimismo pese a las dificultades.

"Estamos viendo un cambio de tendencia inexorable que la sociedad está convalidando porque hay hartazgo y malhumor por el populismo de los últimos años", afirmó.

Definiciones de la canciller

Las que siguen son las principales expresiones de Mondino en la Bolsa:

Puerto en Ushuaia

Las obras van a ser de puertos o una base para defender lo que sea necesario. Dentro de ese marco, esta relación que ahora empieza con Estados Unidos. (Pero) no necesariamente tiene que ser solo con Estados Unidos. Argentina tiene este recurso o esta característica de estar en el fin del mundo y que por lo menos seamos una posible solución para el mundo”.

Bases en el sur

Pero el Ushuaia tiene dos posibilidades, por la ubicación geográfica nuevamente, una instalación de una base para satélites Low Earth Orbit, los LEO, que hay en varios lugares del mundo, se están pensando en poner, y que sirven para usos agropecuarios, para defensa, para identificar un barquito que no está donde debería estar, etcétera. Y otro tipo de base que para aprovechar los recursos naturales que tiene Tierra del Fuego, básicamente el gas. Tierra del Fuego tiene mucho gas que no puede ser explotado porque no hay a dónde llevarlo, entonces a alguien se le ocurrió decir, con este gas podemos hacer una planta de uria y explotar la uria, exportar la uria al resto del mundo, pero con esto es un puerto.

Alguien tiene que hacer el gas sin gasoducto, la planta de uria y el puerto, y alguien tiene que hacer todo esto. Cómo se genera todo este tipo de cosas es francamente de altísima complejidad y le agregamos una cosa que para nosotros es muy importante: todo este tipo de cosas tienen que ser realizadas por el sector privado.

Democracia liberal y socios

Lo que nosotros queremos es ser una democracia liberal, respeto de los derechos humanos, el mercado libre, integrado al mundo, son varios elementos. Los países que más representan eso, claramente Estados Unidos, la verdad que gran parte de los países europeos, los del Commonwealth, Israel, etcétera.

Nosotros vamos a jugar con reglas de juego claras. Definamos bien las reglas primero y después las respetamos.

La relación con China

Hay una cantidad de mitos enormes con respecto a lo que era la relación con China. Es nuestro segundo socio comercial, lo que se ha dicho reiteradas veces es que no va a haber contratos Estado-Estado, que el sector privado va a poder participar. De hecho estamos esperando para fin de mes poder hacer una misión comercial a China en donde empresas puedan participar y estar con sus pares que viven allá. Lo que se necesita es fomentar más actividad, lo cual no quiere decir que uno porque es chino es malo o porque es chino es bueno. O sea, en algún momento en Argentina hemos dicho y hasta no hace tanto, hasta hace 3 meses, decíamos que todo lo que es Estados Unidos es malo, malo, malo. Por favor, de ninguna manera podemos caer en el absurdo de decir todo lo que viene del país XX es malo, malo o bueno, bueno. O sea, Argentina tiene sus propios intereses y sus propios valores y eso es algo que tenemos que respetar. Hay una serie de acuerdos hechos con China en los últimos 8 años, 10 años, 12 años, que suponen una trama bastante compleja de acuerdos, de cumplimientos, de cosas que están atadas unas con la otra. Esa trama se va a revisar, se va a reconfigurar, se van a respetar los acuerdos tal cual están. A ver, todos los acuerdos vigentes, la intención de lo que sea, se va a intentar respetarlos, si consideramos que no son apropiados para iniciar un proceso de revisión, que tiene que ser es lo más transparente posible. Eso es lo que esperamos que con todas las circunstancias podamos hacerlo muy rápidamente. Pero de nuevo, no es solamente con el país A o B o C, tenemos que tener esta transparencia y abrir a todas las mismas posibilidades.

El rumbo del Mercosur

Estamos trabajando muy intensamente, de hecho me acompaña Marcelo Sima en esta reunión, que es nuestro Secretario de Relaciones Exteriores. En Mercosur hemos tenido ya tres reuniones de cancilleres en donde todos estamos de acuerdo que así como esto no sólo es un tratado de 32 años, que el mundo ha cambiado, sino que pone bastantes restricciones. Entonces lo que queremos es modernizarlo y agregarle cosas. Por ejemplo, no existe libre tránsito, no existe flujo de capitales, no existe la homologación de títulos universitarios, hay muchas cosas adicionales al trato comercial. Lo que tiene el Mercosur por ahora es una serie de condiciones buenas, regulares o malas, para por ejemplo, hacer un tratado de libre comercio.

Confianza externa

Llevamos poco más de 100 días. Nos hemos cumplido 4 meses. Me gustaría destacar es que (la relación) no es solamente con Estados Unidos o Europa, por ejemplo, los países árabes tienen cada vez más interrelación, algunos países africanos también estamos empezando a tener bastante relación con ellos. Esto lleva a que se enteren dónde está Argentina, que sepan lo que está pasando, que piensen con serio las opciones, entonces eso lleva un tiempo. Nosotros tenemos que interesar al sector privado para que quiera ir a algún país que no son de los habituales y viceversa, los demás que quieran invertir. Y en todos estos casos tenemos dos condicionalidades que tenemos que resolver, dos condicionamientos que tenemos que resolver, que son los tratados de protección de inversiones y los tratados de doble imposición. Nadie viene a un país en donde paga impuestos acá y allá. Y los de protección de inversiones también son extremadamente importantes.

Apertura de la economía

Esa apertura es inexorable, pero no necesariamente va a ser muy pronto, se necesitan ajustar muchas cosas, gran parte de las cuales estaban en el decreto y en la ley bases, para que no abra la importación y te venga un señor que no tiene problemas de acceso a energía o de costos laborales o temas fiscales que son más convenientes para ellos. Necesitamos poner a las empresas argentinas en un plano de igualdad. Y para eso va a haber un periodo y una etapa.

Si una empresa no tiene la facilidad para contratar o descontratar, no es fácil que aumente el empleo, si no tiene facilidad para cambiarse de provincia o para modificar el objeto social de su estatuto, no sé, para poder pasar a otra, no va a ser fácil. Pero si Argentina se integra al mundo, yo te diría que no solo no hay que tener miedo a las importaciones, sino que al contrario, vamos posiblemente a ir focalizándonos solamente en insumos de bienes intermedios o bienes de capital y nosotros, que ya está demostrado, Argentina ya tiene una gran capacidad de producción y exportación, porque ya ocurre, de productos finales. Así que el tiempo es muy importante, pero si yo te digo que es dentro de 10 años y no cambien nada de las cosas anteriores, tampoco sirve. Lo que necesitamos es que se puedan cambiar todos los elementos que hacen que las empresas puedan estar en un pie de igualdad con otras.

Creo que es inexorable prepararse para una economía abierta en lo que sea. A ver, un país de 46 millones de habitantes, de los cuales el 40% es pobre, y que además tenemos una capacidad de producción agropecuaria o industrialización o de servicios que puede abastecer parte de los 8.000 millones del planeta, no está. Argentina. Yo no sé si ustedes tienen conciencia, nosotros tenemos capacidad de producir minerales críticos, litio es el que está más de moda, estratégicos, el cobre, etcétera. Aunque quisiéramos, no tenemos forma de consumir eso de ninguna manera. La gente dice el trigo, sí, sí, el trigo, pero hay muchísimas otras cosas, las canteras que hay aquí en Córdoba, hay muchísimas cosas que nosotros necesitamos poder llegar al resto del mundo. El rol de la cancillería es tratar de abrir los mercados en la medida que sea factible, pero es el empresario el que va a tener que tocar timbre.

Un rumbo sin cambios

(Hay que) trabajar, trabajar y trabajar. Yo sobre todo diría no tengan miedo, no hay ninguna posibilidad de que se cambie el rumbo, pero no solo por convicción del Presidente actual, sino porque Argentina no puede seguir en un mercado chico, Argentina no puede seguir despreciando sus propios recursos.

El país va a crecer mucho más si hay un comercio exterior activo que si solamente nos consideramos el mercado doméstico. Llevamos 20 años que nos están taladrando con el consumo, consumo, consumo. Ningún país creció nunca en base a consumo. Ningún país ha crecido nunca si no tiene ahorro. Y si no tenés ahorro, no hay inversión. Ningún país ha crecido nunca estando cerrado. Y si miramos lo que han sido en todos los otros casos, China crece abriendo la economía. Los tigres asiáticos crecen abriendo la economía. India, que tiene una población enorme, hace las dos cosas. Desregula y mira hacia afuera. Y nosotros vamos a ser los únicos que seguimos totalmente regulados, cerrados, ceñidos, apretados y sin abrir la economía. No hay forma de que esto se modifique. Perdón, y además hay otra forma. No hay plata.

Violencia verbal

Sobre este tema tengo dos respuestas. La fácil es que me arruinan el fin de semana. No, a ver, cada líder en el mundo, oposición o en el gobierno, habla desde sus convicciones, considera que es lo que puede ser mejor para su país o por lo menos para sus votantes, y tienen una enorme facilidad de dar su opinión muy rápidamente, no va con filtros, no va con otro que diga... A lo mejor es una etapa en la que estamos todos siendo más sinceros, ¿no? En donde todo el mundo sabe que... Yo ya he tenido la oportunidad de estar en una reunión de cancilleres del G20, en donde todo el mundo se saluda, besos, abrazos, después en el discurso le están diciendo cosas terribles al señor al cual le acabas de dar un beso y una vez.

Capaz que sería mejor directamente ser honestos en lo que cada uno piensa. Desde el punto de vista de las relaciones hay otra cosa que es muy importante, pero requete importante. Los países, las naciones exceden total y completamente a sus gobiernos, exceden a sus líderes. Los países están y van a estar. Los líderes están un período, dos períodos. O sea, el país continúa. Las relaciones entre las comunidades las que hay que fortalecer.

Milei, Donald Trump y Venezuela

Javier fue a una charla político-académica en la cual también estaba Donald Trump, en la cual por una cuestión de horario no estaba y se encontraron atrás de bambalinas. O sea, no es que fue a encontrarse con Trump. Hecha esta aclaración que a nadie le preocupa. Pero era un ámbito republicano. Sí. Mayoritariamente republicano. Dicho esto, nosotros jamás vamos a poder opinar o querer opinar sobre la política que haya en otros países y cómo funciona. A ver, déjame que lo pase al caso Venezuela, donde en este momento hay elecciones que, o se están anunciando elecciones, cuya transparencia o nivel de participación podría, lo digo en condicional, podría ser un problema. Bueno, nosotros no podemos interferir, decir, podemos hacer un comunicado con otros países diciendo que eso debería tener otras características, pero no interferimos en las elecciones. Han abierto la embajada para que entren asilados, de hecho. Sí, inicialmente no eran asilados, eran simplemente huéspedes. Ya desde el viernes de la semana pasada ellos solicitaron el estatus de asilados políticos. ¿Y se los van a conceder? Sí, sí, está concedido, sí. ¿Y hay algún conducto para que puedan salir? Todavía no. Lo están gestionando. Lo estamos gestionando, no es tan fácil.