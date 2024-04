Gastón Duprat: "Todo el mundo sabe que el INCAA era un desastre"

El aclamado director audiovisual argentino, Gastón Duprat, se encuentra próximo a estrenar la serie "Bellas Artes", que marca una nueva colaboración con su coequiper habitual, Mariano Cohn, y el talentoso actor Oscar Martínez.

En diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, Duprat compartió sus opiniones sobre una variedad de temas, desde sus proyectos futuros hasta la situación actual del cine argentino.

En cuanto a sus próximos estrenos, reveló que "El Encargado 3" está en camino, prometiendo una experiencia potente y divertida para los seguidores de la serie.

“La fecha (de estreno) no la sé tanto porque depende de Disney, pero sé que a mitad de año se va a estrenar el Encargado 3. Si les gustaron la 1 y la 2, esta la saca de arco, tiene una potencia tremenda, filosa y graciosa”, dijo.

Además, mencionó la posibilidad de una secuela de la serie "Nada", ya que “De Niro y Brandoni quieren”, pero reconoció que es una producción compleja que depende de varios factores.

Al abordar el panorama mediático actual, Duprat señaló el cambio de paradigma en el consumo de contenido por parte del público, especialmente con la transición de la televisión tradicional al streaming.

“Los chicos no ven más como antes, les resulta insólito ver ficción con tanda publicitaria en el medio yo si consumo tele de aire. Miro noticieros, programas políticos, pero claramente mutó. También hay un tema de autocrítica, la calidad de lo que se hace no hay originalidad ni ideas nuevas hace décadas en la tele”.

“Las teles tienen alcance muy local, no tienen tanto público, las plataformas tienen un alcance mundial, pueden amortizar mejor esas superproducciones. El vivo, el deporte, los grandes shows televisivos (ahora medio que no hay), el lugar es la tele, las plataformas no tienen eso”, comparó.

En cuanto al estado actual del cine argentino, Duprat fue claro en señalar los problemas arraigados en el sistema, incluidos los recortes presupuestarios y el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

“Hay que decir que el Incaa está en ese estado, incapacitado de producir, desde hace muchísimos años, no empezó el mes pasado la debacle. Hay un poco de hipocresía de culpar al gobierno actual de 20 años de mal manejo. A partir de ahora la responsabilidad es del gobierno actual”, aclaró.

Y profundizó: “Era evidente. Todo el mundo, haya votado a quien haya votado, sabe que eso era un desastre, que tenía un funcionamiento pésimo y que el dinero no iba a las producciones, a donde tenía que ir. Han decidido hablar ahora y callar antes. Quiero ser claro en que el Incaa debe para mí existir, pero con cambios sustanciales que permitan que el dinero de su presupuesto vaya a las películas y no a cualquier otro lado, atravesado por kioscos, nepotismo, amiguismo o banderías políticas”.

“Hay ejemplos en el mundo de buenos sistemas de promoción del cine que argentina podría adoptar tranquilamente. Existir, sí, de otro modo”, cerró.

Entrevista de Susana Manzelli.