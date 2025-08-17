Pullaro vinculó el legado de San Martín con la lucha por la igualdad en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo en Venado Tuerto el acto oficial por el 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. La ceremonia se realizó en la plaza central que lleva el nombre del prócer y convocó a autoridades provinciales, legislativas y municipales, además de instituciones educativas, organizaciones civiles y vecinos de la ciudad.

En su discurso, Pullaro destacó que “San Martín fue reconocido en toda América como libertador, protector y padre de la patria” y afirmó que su legado debe traducirse en los desafíos actuales. “Nuestro deber es que la libertad no sea un privilegio de pocos, sino que se exprese en igualdad real para todos los santafesinos y argentinos”, señaló.

El mandatario subrayó la necesidad de sostener la educación, garantizar infraestructura y promover el desarrollo económico como herramientas para alcanzar esa igualdad. También evocó la relación histórica entre San Martín y Estanislao López, al remarcar que “los grandes proyectos nacionales sólo son posibles cuando se construyen desde el interior profundo del país”.

Pullaro vinculó el ideario sanmartiniano con la realidad productiva santafesina y sostuvo que “la igualdad y la libertad se van a alcanzar cuando logremos el desarrollo económico que genere empleo y nos permita crecer”. Agregó que para hacerlo posible es necesario administrar los recursos del Estado con honestidad, austeridad y eficiencia, y puso como ejemplo obras en marcha en el sur provincial.

La vicegobernadora Gisela Scaglia también tomó la palabra y aseguró que “San Martín nos marcó que hay que arriesgarse y defender lo que nos corresponde. Santa Fe merece ser escuchada y respetada”. El intendente de Venado Tuerto, Leonardo Chiarella, vinculó el homenaje con obras locales como la Circunvalación, el Centro de Justicia Penal y la remodelación de la plaza San Martín.

El acto contó con la presencia de ministros provinciales, legisladores, autoridades judiciales, religiosas y representantes de instituciones de la región.