Primera Nacional: San Miguel y Gimnasia de Jujuy fueron lo más destacado de la jornada

La jornada 27 de la Primera Nacional dejó triunfos clave en ambas zonas del torneo. San Miguel venció 1-0 a Racing de Córdoba en Los Polvorines, Patronato superó por la mínima a Arsenal en Paraná, Gimnasia de Jujuy se impuso 2-0 ante Chaco For Ever y All Boys derrotó 2-1 a Güemes en Santiago del Estero.

Además, hubo empates sin goles entre Almagro y Atlanta, Central Córdoba y Barracas Central, y San Martín de Tucumán y Alvarado.

En el estadio Malvinas Argentinas, San Miguel se quedó con los tres puntos ante Racing de Córdoba gracias al gol de Bruno Nasta, quien aprovechó un error de Elías Calderón a los 22 minutos. El defensor fue expulsado dos minutos más tarde por agresión. La Academia quedó a tres puntos de la zona de Reducido.

En Paraná, Patronato venció 1-0 a Arsenal con gol de Pereyra, que capitalizó un error en la salida del arquero Jerónimo Pourtau. El equipo de Sarandí no logró recuperarse y continúa en el último puesto de la tabla.

En Jujuy, Gimnasia fue contundente desde el inicio y derrotó 2-0 a Chaco For Ever. Gustavo Fernández y Francisco Molina marcaron en la primera mitad. El Lobo sostuvo la ventaja con orden defensivo y se afirma como candidato en la Zona B.

En Santiago del Estero, All Boys venció 2-1 a Güemes. Passaglia abrió el marcador, Monserrat falló dos penales consecutivos y Bovone amplió la ventaja en el cierre. Álvarez descontó, pero el Gaucho sigue complicado en la zona baja.

En Río Cuarto, Estudiantes superó 1-0 a Estudiantes de Caseros con gol de Brian Orosco a los tres minutos del segundo tiempo. El equipo de Iván Delfino se ubica cuarto en la Zona B con 44 puntos.

Central Córdoba y Barracas Central igualaron 1-1 en el Madre de Ciudades. Javier Ruiz abrió el marcador para la visita y Lucas Abascia empató en el complemento. El Guapo quedó como único líder de la Zona A con 10 unidades.

En Tucumán, San Martín y Alvarado empataron sin goles en un partido trabado y con pocas llegadas. El equipo marplatense sigue comprometido en la zona de descenso.

Finalmente, Almagro y Atlanta también igualaron 0-0 en José Ingenieros. Los arqueros Emiliano González y Juan Francisco Rago fueron las figuras del encuentro.