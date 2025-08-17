Primera Nacional: San Miguel y Gimnasia de Jujuy fueron lo más destacado de la jornada
El elenco jujeño se mantiene escolta en la lucha por el ascenso mientras que el "Trueno Verde" está peleando el Reducido.
17/08/2025 | 20:28Redacción Cadena 3
FOTO: Festejo de Gimnasia de Jujuy.
La jornada 27 de la Primera Nacional dejó triunfos clave en ambas zonas del torneo. San Miguel venció 1-0 a Racing de Córdoba en Los Polvorines, Patronato superó por la mínima a Arsenal en Paraná, Gimnasia de Jujuy se impuso 2-0 ante Chaco For Ever y All Boys derrotó 2-1 a Güemes en Santiago del Estero.
Además, hubo empates sin goles entre Almagro y Atlanta, Central Córdoba y Barracas Central, y San Martín de Tucumán y Alvarado.
En el estadio Malvinas Argentinas, San Miguel se quedó con los tres puntos ante Racing de Córdoba gracias al gol de Bruno Nasta, quien aprovechó un error de Elías Calderón a los 22 minutos. El defensor fue expulsado dos minutos más tarde por agresión. La Academia quedó a tres puntos de la zona de Reducido.
En Paraná, Patronato venció 1-0 a Arsenal con gol de Pereyra, que capitalizó un error en la salida del arquero Jerónimo Pourtau. El equipo de Sarandí no logró recuperarse y continúa en el último puesto de la tabla.
En Jujuy, Gimnasia fue contundente desde el inicio y derrotó 2-0 a Chaco For Ever. Gustavo Fernández y Francisco Molina marcaron en la primera mitad. El Lobo sostuvo la ventaja con orden defensivo y se afirma como candidato en la Zona B.
En Santiago del Estero, All Boys venció 2-1 a Güemes. Passaglia abrió el marcador, Monserrat falló dos penales consecutivos y Bovone amplió la ventaja en el cierre. Álvarez descontó, pero el Gaucho sigue complicado en la zona baja.
En Río Cuarto, Estudiantes superó 1-0 a Estudiantes de Caseros con gol de Brian Orosco a los tres minutos del segundo tiempo. El equipo de Iván Delfino se ubica cuarto en la Zona B con 44 puntos.
Central Córdoba y Barracas Central igualaron 1-1 en el Madre de Ciudades. Javier Ruiz abrió el marcador para la visita y Lucas Abascia empató en el complemento. El Guapo quedó como único líder de la Zona A con 10 unidades.
En Tucumán, San Martín y Alvarado empataron sin goles en un partido trabado y con pocas llegadas. El equipo marplatense sigue comprometido en la zona de descenso.
Finalmente, Almagro y Atlanta también igualaron 0-0 en José Ingenieros. Los arqueros Emiliano González y Juan Francisco Rago fueron las figuras del encuentro.
