Deportes

Independiente Rivadavia y Boca se enfrentan en el Torneo Clausura: todo en vivo

Boca quiere reponerse en el torneo en su visita a Mendoza. La cita es en el estadio Malvinas Argentinas, donde se enfrentan en la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

17/08/2025 | 20:43Redacción Cadena 3

FOTO: Boca vs. Independiente Rivadavia.

El partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2025 es uno de los encuentros destacados de la fecha 5. Se lleva a cabo en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, donde se esperan grandes emociones por parte de ambos equipos.

La intención de Boca es recuperarse en el campeonato tras algunos altibajos en las últimas jornadas. De esta manera, busca volver a posicionarse entre los líderes del torneo.

En el marco de estos encuentros, los equipos cuentan con la presencia de árbitros y el uso del VAR, en este caso, dirigido por Pablo Dóvalo como árbitro principal y José Carreras en la asistencia de tecnología de video. Este marco regula y supervisa la ejecución del partido.

El partido ya ha comenzado y las expectativas están altas tanto para la afición de Boca como para la de Independiente Rivadavia, que confía en hacer un buen papel en casa.

Lectura rápida

¿Cuál es el evento destacado?
El partido entre Independiente Rivadavia y Boca por el Torneo Clausura 2025.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
En el estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

¿Cuándo se juega el encuentro?
El domingo 17 de agosto de 2025, a las 20:43.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
Pablo Dóvalo como árbitro principal y José Carreras en el VAR.

¿Qué busca Boca en este partido?
Reponerse en el torneo y mejorar su posición en la clasificación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

