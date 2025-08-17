FOTO: Cambios en Telefe: qué pasa este domingo en La Voz Argentina

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts" con un arrollador éxito de rating, luego de lo que fueron las “Batallas".

Desde la pasada semana, los fans del programa que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando del reality un día más, ya que ahora el ciclo va de domingo a viernes, con los sábados como único día sin aire.

Sin embargo, desde el pasado domingo introdujo un cambio en el horario por la llegada de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley. De esta manera, este domingo La Voz Argentina irá desde las 22 horas, es decir, 15 minutos más tarde que lo habitual.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.