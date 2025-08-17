Cambios en Telefe: qué pasa este domingo en La Voz Argentina
El canal volvió a tocar su grilla debido al éxito que tiene el reality de canto. Qué pasa este domingo, a qué hora es la gala y cómo ver en vivo.
17/08/2025 | 20:39Redacción Cadena 3
FOTO: Cambios en Telefe: qué pasa este domingo en La Voz Argentina
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts" con un arrollador éxito de rating, luego de lo que fueron las “Batallas".
Desde la pasada semana, los fans del programa que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando del reality un día más, ya que ahora el ciclo va de domingo a viernes, con los sábados como único día sin aire.
Sin embargo, desde el pasado domingo introdujo un cambio en el horario por la llegada de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley. De esta manera, este domingo La Voz Argentina irá desde las 22 horas, es decir, 15 minutos más tarde que lo habitual.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué es La Voz Argentina? Es un reality de canto transmitido por Telefe.
¿Quién presenta el programa? El programa es conducido por Nico Occhiato.
¿Cuándo se emite La Voz Argentina? Desde la pasada semana, el ciclo se emite de domingo a viernes.
¿Dónde se puede seguir el programa? Se puede ver en Telefe, y a través de plataformas como Telecentro Play, Flow y DGO.
¿Por qué cambió el horario? Se modificó debido al inicio de otro programa, Por el mundo, de Marley.
[Fuente: Noticias Argentinas]