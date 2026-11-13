Pánico en Buenos Aires: explotó un caño de gas en Lanús y hay heridos graves
El estallido se sintió con fuerza en Remedios de Escalada, en el sur del conurbano bonaerense. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar el incendio que se desató tras la explosión.
13/11/2026 | 11:38Redacción Cadena 3
FOTO: Hay heridos graves por la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada. (Captura de video/TN)
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Una explosión seguida de incendio dejó varias personas heridas en el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. MetroGAS confirmó que hubo heridos y los equipos de emergencia los trasladaron de urgencia.
El estallido tuvo lugar en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Iberlucea, frente a una fiambrería. Varias dotaciones de bomberos trabajaban sobre la calle Beltrán.
El gas que escapaba de la cañería alimentó llamas de gran altura mientras varias ambulancias llegaban a la zona.
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Fuentes oficiales indicaron que personal de MetroGAS renovaba la red de distribución cuando una máquina dañó uno de los caños. La rotura desató una fuga que derivó en la explosión.
En medio del operativo, los equipos de emergencia evacuaban un geriátrico, una escuela y los comercios ubicados en un radio de 200 metros.
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Walter, un comerciante de la zona que presenció el estallido, contó que un almacén de la esquina quedó destruido. "Fue una explosión, como un misil. Justo lo vi", dijo entre lágrimas. También señaló que la detonación alcanzó a un edificio de enfrente.
Otra vecina contó que ya había calles cortadas por los trabajos en las cañerías y que los bomberos llegaron rápidamente. Andrés, otro residente de la zona, dijo que escuchó tres detonaciones y que había un fuerte olor a gas.
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Informe de Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada? Una fuerte explosión en un caño de gas dejó heridos graves.
¿Quiénes están involucrados en el incidente? El personal de MetroGAS estaba realizando trabajos de renovación de la red de distribución.
¿Cuándo sucedió la explosión? El estallido ocurrió en la calle Enrique Fernández al 4490, pero no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde ocurrió el incidente? En Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús.
¿Cómo se produjo la explosión? Una máquina dañó uno de los caños, provocando una fuga de gas que derivó en la explosión.
¿Por qué es relevante la noticia? La explosión causó heridos graves y generó un incendio que sorprendió a los vecinos de la zona.