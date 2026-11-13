Pánico en Buenos Aires: explotó un caño de gas en Lanús y hay heridos graves

FOTO: Hay heridos graves por la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada. (Captura de video/TN)

Una explosión seguida de incendio dejó varias personas heridas en el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. MetroGAS confirmó que hubo heridos y los equipos de emergencia los trasladaron de urgencia.

El estallido tuvo lugar en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Iberlucea, frente a una fiambrería. Varias dotaciones de bomberos trabajaban sobre la calle Beltrán.

El gas que escapaba de la cañería alimentó llamas de gran altura mientras varias ambulancias llegaban a la zona.

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Fuentes oficiales indicaron que personal de MetroGAS renovaba la red de distribución cuando una máquina dañó uno de los caños. La rotura desató una fuga que derivó en la explosión.

En medio del operativo, los equipos de emergencia evacuaban un geriátrico, una escuela y los comercios ubicados en un radio de 200 metros.

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Walter, un comerciante de la zona que presenció el estallido, contó que un almacén de la esquina quedó destruido. "Fue una explosión, como un misil. Justo lo vi", dijo entre lágrimas. También señaló que la detonación alcanzó a un edificio de enfrente.

Otra vecina contó que ya había calles cortadas por los trabajos en las cañerías y que los bomberos llegaron rápidamente. Andrés, otro residente de la zona, dijo que escuchó tres detonaciones y que había un fuerte olor a gas.

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Informe de Ariel Rodríguez.