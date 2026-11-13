En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Bomberos combaten un incendio cerca de viviendas en el camino a Chacra de la Merced

El fuego se desató en un campo y movilizó a varias dotaciones. Los bomberos desplegaron tareas preventivas ante el riesgo de que las llamas alcanzaran las casas de la zona. Se investiga cómo se inició el incendio.

13/11/2026 | 15:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Bomberos combaten un incendio forestal en el camino a Chacra de la Merced.

FOTO: Bomberos combaten un incendio forestal en el camino a Chacra de la Merced.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Bomberos combaten un incendio cerca de viviendas en el camino a Chacra de la Merced

    Viva la Radio

    Episodios

Varias dotaciones de bomberos trabajaban este viernes por la tarde para combatir un incendio forestal en un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.

La cercanía de las viviendas al foco del incendio motivó el despliegue de tareas preventivas para proteger las casas ante un posible avance de las llamas.

El operativo seguía activo y las causas del incendio eran materia de investigación.

El foco tiene lugar en medio de una calurosa jornada en toda Córdoba, con fuertes vientos del sector norte y una sensación térmica que cerca de las 16 horas superaba los 41 grados.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se combatió un incendio forestal en un campo en la zona de Chacra de la Merced, Córdoba.

¿Quiénes están involucrados? Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este viernes por la tarde.

¿Dónde se produjo el incendio? En un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.

¿Por qué se activaron tareas preventivas? Por la cercanía de las viviendas al foco del incendio.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf