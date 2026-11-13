Bomberos combaten un incendio cerca de viviendas en el camino a Chacra de la Merced

FOTO: Bomberos combaten un incendio forestal en el camino a Chacra de la Merced.

Varias dotaciones de bomberos trabajaban este viernes por la tarde para combatir un incendio forestal en un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.

La cercanía de las viviendas al foco del incendio motivó el despliegue de tareas preventivas para proteger las casas ante un posible avance de las llamas.

El operativo seguía activo y las causas del incendio eran materia de investigación.

El foco tiene lugar en medio de una calurosa jornada en toda Córdoba, con fuertes vientos del sector norte y una sensación térmica que cerca de las 16 horas superaba los 41 grados.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Jorge Mercado.