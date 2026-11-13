Bomberos combaten un incendio cerca de viviendas en el camino a Chacra de la Merced
El fuego se desató en un campo y movilizó a varias dotaciones. Los bomberos desplegaron tareas preventivas ante el riesgo de que las llamas alcanzaran las casas de la zona. Se investiga cómo se inició el incendio.
13/11/2026 | 15:43Redacción Cadena 3
FOTO: Bomberos combaten un incendio forestal en el camino a Chacra de la Merced.
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Varias dotaciones de bomberos trabajaban este viernes por la tarde para combatir un incendio forestal en un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.
La cercanía de las viviendas al foco del incendio motivó el despliegue de tareas preventivas para proteger las casas ante un posible avance de las llamas.
El operativo seguía activo y las causas del incendio eran materia de investigación.
El foco tiene lugar en medio de una calurosa jornada en toda Córdoba, con fuertes vientos del sector norte y una sensación térmica que cerca de las 16 horas superaba los 41 grados.
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Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Se combatió un incendio forestal en un campo en la zona de Chacra de la Merced, Córdoba.
¿Quiénes están involucrados? Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este viernes por la tarde.
¿Dónde se produjo el incendio? En un campo ubicado en la zona del camino a Chacra de la Merced, en la provincia de Córdoba.
¿Por qué se activaron tareas preventivas? Por la cercanía de las viviendas al foco del incendio.