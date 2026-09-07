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Asamblea de UTA paraliza el servicio de varias líneas de colectivos en Córdoba

Choferes de TAMSE realizan una medida informativa en la punta de línea desde las 12. Se resienten los recorridos de los corredores 2 y 6.

07/09/2026 | 10:54Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La Junta Ejecutiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió llevar a cabo este mediodía una asamblea informativa que afecta el normal funcionamiento de varias líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

La medida de fuerza se desarrolla desde las 12 hasta las 15.30 aproximadamente en la punta de línea de la empresa TAMSE. La medida impacta de manera directa en el servicio de los colectivos de las líneas 20, 23, 27, 600 y 601.

"Desde las 12 vamos a parar estas líneas. No hay ni siquiera una llamada para acordar nada. No tenemos nada que negociar, pedimos el mismo tratamiento que el AMBA", dijo a Cadena 3 Carla Esteban, secretaria general del gremio.

Se recomienda a los usuarios de dichos corredores tomar las precauciones necesarias y prever demoras en las frecuencias durante las próximas horas mientras se extienda la deliberación de los trabajadores.

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Lectura rápida

¿Qué medida se tomó? La Junta Ejecutiva de la UTA convocó a una asamblea informativa que afecta el transporte urbano en Córdoba.

¿Quiénes están involucrados? La Junta Ejecutiva de la UTA y los trabajadores del transporte urbano.

¿Cuándo se realiza la asamblea? Desde las 12:00 de hoy.

¿Dónde se lleva a cabo? En la punta de línea de la empresa TAMSE.

¿Por qué se recomienda precaución? Debido a las demoras en las frecuencias de las líneas 20, 23, 27, 600 y 601.

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