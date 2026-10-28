"Se vendieron seres humanos": el abogado de la causa Dolly habló de 70 casos
Juan Singer aseguró que hay entre 60 y 70 personas con dudas sobre su origen biológico y explicó que la investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en partidas de nacimiento y posibles apropiaciones de niños.
28/10/2026 | 11:13Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tribunales Federales de Rosario.
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Cadena 3 Rosario
El abogado querellante Juan Singer afirmó que hay entre 60 y 70 casos de personas que tienen dudas sobre su identidad biológica y que podrían estar vinculadas a las prácticas atribuidas a la partera Dolly, investigada por presuntas irregularidades en la inscripción de nacimientos. “Acá se vendieron seres humanos”, sostuvo en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.
Dolly, de 88 años, compareció ante la Justicia Federal para prestar declaración indagatoria mediante una audiencia por Zoom. Según explicó Singer, la mujer manifestó que no sabía o no recordaba determinados hechos y luego se negó a declarar sobre las acusaciones concretas. El abogado cuestionó la estrategia de la defensa y consideró que dilata el avance de la causa.
La investigación apunta a presuntas maniobras de sustitución de identidad y falsedad ideológica en partidas de nacimiento, con hechos que se remontarían a varias décadas atrás. De acuerdo con el querellante, algunas personas comenzaron a sospechar sobre su origen biológico al encontrar que sus partidas de nacimiento estaban firmadas por la partera.
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La audiencia se realizó por videoconferencia en el Juzgado Federal N°4 de Rosario. La mujer se abstuvo de declarar y deberá afrontar una caución real de $5 millones, que tendrá que abonar en un plazo de cinco días.
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“Están rondando los 60 o 70” casos, precisó Singer al referirse a las personas que se acercaron con dudas sobre su identidad. Según indicó, integrantes de la Fiscalía trabajan en la recepción y clasificación de las denuncias para determinar cuáles están relacionadas con esta investigación y cuáles corresponden a otros hechos.
El abogado explicó que la reconstrucción de las identidades puede resultar compleja porque muchos de los presuntos progenitores biológicos fallecieron. Por ese motivo, señaló que en algunos casos será necesario realizar exhumaciones y análisis de ADN para establecer los vínculos familiares.
Singer describió un mecanismo que, según la hipótesis de la querella, habría permitido inscribir a niños con datos filiatorios adulterados. Sostuvo que se utilizaban certificados de nacido vivo en blanco para registrar a los recién nacidos directamente con los datos de las familias que los recibían, sin consignar su verdadera identidad biológica.
Consultado sobre la existencia de un patrón común, el abogado afirmó que habría engaños a las madres biológicas y apropiaciones de niños. También mencionó un caso en el que, según relató, un recién nacido fue inscripto el mismo día de su nacimiento con datos diferentes de los de su madre biológica. Estas circunstancias forman parte de las denuncias que deberán ser investigadas judicialmente.
La querella anticipó que solicitará la pena máxima prevista para los delitos que considera acreditables, debido a la cantidad de hechos denunciados y a las consecuencias que, según Singer, persisten para las víctimas. El abogado sostuvo que el daño es especialmente difícil de reparar porque muchas personas podrían no llegar a conocer su filiación biológica real.
La causa continúa en etapa de investigación y, según el letrado, en las próximas semanas se formalizará información sobre la cantidad de denuncias recibidas. La responsabilidad penal de la partera deberá determinarse en el proceso judicial.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Quién afirmó que hay entre 60 y 70 casos de dudas sobre identidad biológica? Juan Singer es el abogado querellante que hizo esta afirmación.
¿Qué se investiga en relación a la partera Dolly? Se investigan presuntas irregularidades en la inscripción de nacimientos y maniobras de sustitución de identidad.
¿Cómo se llevó a cabo la declaración de Dolly ante la Justicia? Dolly, de 88 años, prestó declaración indagatoria mediante una audiencia por Zoom.
¿Qué se necesita para reconstruir las identidades de los afectados? Se requerirán exhumaciones y análisis de ADN debido a que muchos progenitores biológicos han fallecido.
¿Qué solicitará la querella en relación a los delitos? La querella solicitará la pena máxima prevista para los delitos que considera acreditables.