Destituyeron al juez federal Gastón Salmain y quedará detenido por corrupción

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolvió remover a Gastón Alberto Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, por mal desempeño de sus funciones. La decisión quedó formalizada en una resolución que invocó artículos de la Constitución Nacional y de la Ley 24.937. Para concretar la destitución se requería una mayoría de cinco votos entre los siete integrantes del tribunal.

Uno de los ejes de la acusación estuvo relacionado con la causa del fideicomiso Attila, vinculado al financista Fernando Whpei. Según la hipótesis de los consejeros acusadores, Salmain habría pactado el pago de una coima de 200.000 dólares a cambio de favorecer a la firma con una medida cautelar que le permitió adquirir 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial y transferirlos al exterior, cuando todavía regían restricciones cambiarias.

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Por esos hechos, el magistrado fue procesado en el fuero penal por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. En ese expediente se ordenó su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, pero la medida no se había ejecutado debido a la inmunidad que le otorgaba su cargo.

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El segundo cargo analizado por el jury estuvo relacionado con sus antecedentes en el Poder Judicial. En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto su cesantía como empleado judicial, luego de una investigación por un intento de soborno para alterar el sistema informático de sorteos de expedientes. El Consejo de la Magistratura sostuvo que Salmain omitió informar ese antecedente al presentarse al concurso para acceder a la magistratura en 2023.

Durante el juicio político, la defensa rechazó las acusaciones y cuestionó la existencia de pruebas directas que vincularan al juez con el presunto pago de la coima. También argumentó que no estaba obligado a declarar una sanción ocurrida más de dos décadas antes. Con la destitución, Salmain pierde los fueros asociados a su función y queda abierta la posibilidad de que se haga efectiva la prisión preventiva domiciliaria. La decisión sobre su detención deberá adoptarse en el marco de la causa penal, ya que el jury evaluó su desempeño como magistrado y no su culpabilidad penal.